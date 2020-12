Johnny Hallyday : Laeticia Hallyday lui rend un nouvel hommage sur Twitter

Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday décédait à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer des poumons. Trois ans après sa disparition, de nombreux proches lui ont rendu hommage, à commencer par Laeticia Hallyday. Sur Instagram, en légende d'une photo où elle s'affiche complice avec le chanteur, elle a posté le message suivant : "Trois ans déjà qui me paraissent un siècle, une éternité... Il nous manque plus que tout et aujourd'hui n'est pas une journée ordinaire, mais elles sont rares les journées sans lui... Rares car en vérité, nous vivons ensemble chaque moment. Il nous manque plus que les mots parce qu'ils ne seront jamais assez fort pour exprimer cette douleur encore forte de son absence", a-t-elle écrit.

Jade a elle aussi écrit quelques mots pour honorer la mémoire de son père. "Cela fait trois ans que tu es parti au paradis. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point tu me manques et combien je t'aime papa. Tu resteras à jamais dans mon coeur et avec moi. Je n'oublierai jamais les souvenirs que nous avons créés ensemble et je te suis très reconnaissante de m'avoir permis de devenir la jeune fille que je suis aujourd'hui", postait-elle sur Instagram.

Quelques jours après s'être recueillie sur la tombe de Johnny Hallyday à Saint-Barth, Laeticia Hallyday lui a rendu un nouvel hommage sur Twitter. Elle a répondu à un tweet posté par le journaliste américain Doug Heye qui a écrit le 6 décembre dernier "il nous manque", en souvenir d'un concert à Nîmes en 2015. "Au-delà des signes qu'il nous donne chaque jour, je sens avant tout qu'il vit en nous, que notre amour pour lui reste intact et qu'il veille sur nous avec toute sa gentillesse et sa protection", a-t-elle écrit mercredi 9 décembre.

D'autres personnalités ont salué la mémoire du rockeur, de Sylvie Vartan à David Hallyday en passant par Patrick Bruel. Ce dernier s'est remémoré les souvenirs de son ami disparu. "J'ai eu la chance d'être son ami, qu'il pose sa main sur mon épaule, qu'il m'encourage, qu'on passe ensemble des moments formidables. Que ce soit sur des scènes, où il m'a invité à chanter. Ou des scènes où je l'ai invité à chanter", disait-il sur Chante France.

Thanks @DougHeye beyond the signs he gives us every day, I feel above all he lives in us, that our love for him remains intact and that he watches over us with all his kindness and protection. https://t.co/0gf6EnUAp5