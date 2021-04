Johnny Hallyday : le jour où il a demandé Laeticia en mariage (Exclu vidéo)

Du lundi au vendredi sur Non Stop People, Jordan de Luxe reçoit une personnalité dans son émission "L'instant de Luxe" pour échanger avec elle sur son actualité. Mardi 13 avril 2021, Françoise Laborde était invitée. L'occasion pour elle de donner des nouvelles de sa soeur Catherine Laborde, atteinte depuis plusieurs années de la maladie à corps de Lewy. L'ancienne présentatrice météo sur TF1 a quitté Paris pour l'Ile d'Yeu où elle passe son confinement en famille.

"C'est beaucoup plus simple. Elle est beaucoup plus détendue et heureuse là-bas. Vous savez, ce sont des maladies angoissantes alors quand en plus on est enfermé, on est encore plus angoissé. Mais là, ça va bien, elle est contente. Sa fille aînée, Gabrielle est avec elle, avec son mari et son petit garçon, donc elle est en famille. Puis Pia, sa seconde fille, a aussi passé du temps avec elle, donc je pense que passer du temps avec ses filles et ses petits-enfants, ainsi que son mari, ça lui fait beaucoup de bien", a-t-elle dit.

"Elle est tombée en pleurs"

Ce mercredi 14 avril, c'est avec Jean-Claude Jitrois que Jordan de Luxe a échangé dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel le créateur de mode de 77 ans a évoqué la relation "très particulière, fraternelle" qu'il entretenait avec Johnny hallyday. Jean-Claude Jitrois a d'ailleurs joué un rôle important lorsque le chanteur a demandé Laeticia Hallyday en mariage. C'était dans les années 90, lors de vacances dans le sud de la France.

"Quand il a voulu se marier avec Laeticia, nous étions en vacances, au bord de la piscine. Il est rentré dans la cuisine, a bu un petit coup puis il m'a dit : 'Tu sais, il faudrait que tu ailles dire à Laeticia que je veux l'épouser'. Elle était dans le jardin et je lui dis : 'Johnny veut t'épouser'. Elle est tombée en pleurs, moi aussi. Et ensuite, j'ai été son témoin (...) Et c'est Nicolas Sarkozy qui les a mariés. C'était un très beau mariage", a-t-il raconté. C'est lui qui a habillé Laeticia Hallyday le jour de son mariage avec Johnny Hallyday. "Elle portait un petit ensemble très simple, bleu, avec jupe et veste. Un petit tailleur", a-t-il continué. S'il n'a pas plus de relation avec elle, Jean-Claude Jitrois a réagi à son histoire d'amour avec Jalil Lespert. "C'est très bien", a-t-il simplement dit.

