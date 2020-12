Johnny Hallyday : Linda Hardy fait de rares confidences sur leur couple

Vendredi 11 décembre 2020, C8 diffusait un documentaire inédit sur les Miss France, appelé "La vraie vie de vos Miss". Un documentaire au cours duquel Linda Hardy a accepté de faire de rares confidences sur son histoire d’amour avec Johnny Hallyday. Une relation qui a duré quelques mois seulement et que Miss France 1992 n’évoque jamais. En effet, c’est en 1994 que Linda Hardy et Johnny Hallyday se fréquentent. Le rockeur vient de mettre un terme à son couple avec Adeline Blondieau lorsqu’il rencontre Linda Hardy. Finalement, Johnny Hallyday s’est remarié avec Adeline Blondieau à Las Vegas après son histoire d’amour avec la reine de beauté. Linda Hardy garde, pour autant, un très bon souvenir du chanteur décédé il y a trois ans. "C'était quelqu'un de fantastique, d'une grande générosité, avec beaucoup de délicatesse et d'humilité. Il avait toutes les qualités qu'ont les grands", estime-t-elle.

"Moi, je suis une histoire parmi tant d'autres"

Linda Hardy a ensuite confié qu’elle ne se sentait pas légitime de mettre cette histoire d’amour en avant. "Johnny, il a eu des femmes, un certain nombre de femmes, qui comptaient dans sa vie : Laeticia, Nathalie Baye et Sylvie Vartan. Moi, je suis une histoire parmi tant d'autres et je ne me donne pas le droit d'en parler comme si elle avait autant d'importance que les autres", a expliqué la comédienne de 47 ans avant de conclure sur le sujet : "D'abord, c'est personnel, elle me regarde, mais vis-à-vis des autres femmes de sa vie, je trouve ça indélicat". La dernière fois que Linda Hardy avait accepté de se confier au sujet de son couple avec Johnny Hallyday, c’était en 2016 dans le talk-show "Amanda" sur France 2. "J’ai partagé certains moments de sa vie quand j’étais très jeune. Je devais avoir 21 ans, 22 ans. Je ne peux pas dire que je ne savais pas à côté de qui j’étais, mais quand vous partagez le quotidien de quelqu’un, vous savez, qu’il soit célèbre ou pas, ça n’a pas beaucoup d’importance. Ça n’enlève pas les qualités, les défauts, et on est avant tout des êtres humains", avait-elle raconté.

Par Matilde A.