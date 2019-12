Johnny Hallyday : Miss Saint Martin-Saint Barthélemy fait des confidences sur le chanteur

Samedi 14 décembre, au Dôme de Marseille, 30 miss régionales vont rivaliser de beauté et tout faire pour décrocher le titre tant espéré de Miss France 2020. Qui succédera à Vaimalama Chaves, Miss France 2019, qui s'est récemment dévoilée au naturel sur Instagram ? Pour le moment, le mystère demeure entier et toutes les candidates ont leur chance. Cette année, il y a une petite nouveauté. Une première Miss Saint-Barthélemy a été élue. Layla Berry est une jeune étudiante à La Sorbonne qui à l'honneur de représenter deux îles. En effet, elle porte l'écharpe de Miss Saint Martin-Saint Barthélemy et c'est un sacré défi. Lors d'une interview accordée au Figaro, la jeune femme de 20 ans a révélé : "Je suis la première représentante de Saint-Barthélemy à être élue. C’est d’ailleurs cette opportunité de représenter pour la première fois mon île qui m’a donné envie de participer à l’élection. Aujourd’hui, c’est à la fois une grosse responsabilité et une grande fierté. C’est aussi un challenge de représenter deux îles à la fois car nos histoires et nos cultures ne se ressemblent pas.".

"C’était quelqu’un de très sympa et de très simple"

Après que Sylvie Tellier ait rendu un bel hommage à Johnny Hallyday avec son fils, Miss Saint Martin-Saint Barthélemy a également fait de nombreuses confidences sur le rocker qu'elle connaissait. La jeune femme vivait sur l'île de Saint-Barthélémy et a côtoyé à quelques reprises Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday et leurs deux filles. Elle a ajouté : "En tant qu’habitante de Saint-Barthélemy, j’ai été très souvent amenée à croiser Johnny Hallyday. Laeticia et Johnny n’étaient pas des amis de la famille mais on se côtoyait. Un soir, j’ai dîné à leur table et j’ai été invitée à presque chacun des anniversaires de leurs filles car nous sommes une petite communauté. Pour moi, Johnny n’était pas une star mais simplement un habitant de l’île que l’on croise à la boulangerie ou au supermarché. C’était quelqu’un de très sympa et de très simple.". De beaux souvenirs en perspective.

Par Solène Sab