Josée Dayan "blacklistée" par une chaîne, elle en dévoile la raison (Exclu vidéo)

Pour ce début d'année 2021, Jordan de Luxe a repris les commandes de son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People, dans laquelle il reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité, mais aussi sur sa vie privée. Jean-Michel Aphatie a ouvert le bal lors d'un entretien dans lequel il a accepté de parler d'argent. Ainsi, il a révélé à l'animateur être endetté, évoquant la raison qui l'a plongé dans cette situation : "Je n'ai pas de résidence secondaire. Je suis propriétaire d'un appartement où je vis. Je me suis endetté au total sur 24 ans pour le payer, et je n'ai pas encore fini de le payer. Je suis endetté pour quelques années encore", a-t-il dit. Et de préciser : "Je n'ai jamais acheté une voiture neuve. Je dis ça pour tous les c*** qui pensent qu'on est dans la haute et qu'on pète dans la soie".

"C'était pénible..."

Ce mardi 5 janvier, Jordan de Luxe a reçu Josée Dayan dans son émission "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. L'occasion pour la réalisatrice de 77 ans de se confier sur cette traversée du désert qu'elle a connue "à un moment donné" dans sa vie. Elle en a dévoilé la raison. "J'ai dit un à responsable de chaîne qu'il était c**. Ça ne lui a pas plu. J'ai été blacklistée pendant deux, trois ans. Mais vous voyez, je suis revenue !" a-t-elle lancé.

Si elle n'a pas souhaité dévoiler le nom de la chaîne en question, la scénariste française a poursuivi son récit. "C'était pénible, non pas parce que je n'étais pas dans lumière (...) C'était pénible parce que ce qui me fait vivre affectivement, c'est tourner. J'aime tourner et j'en ai besoin. Mais vous voyez, tout va bien !" a-t-elle poursuivi.

Par Non Stop People TV