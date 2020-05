Josée Dayan en couple : ses rares confidences sur son homosexualité (exclu vidéo)

Si Josée Dayan est connue pour sa franchise, la réalisatrice reste extrêmement discrète sur sa vie privée. Interrogée sur les raisons de cette discrétion, la créatrice de "Capitaine Marleau" estime sur Non Stop People qu’elle "n’a jamais caché qu’elle était homosexuelle mais qu’elle n’avait pas à parler de ma vie". "Pourquoi voulez-vous que ma vie sentimentale intéresse les gens ?" "J’ai dit ce que j’avais à dire. Je suis homosexuelle, je ne m’en suis jamais cachée et voilà", continue la réalisatrice du "Comte de Monte-Cristo". L’artiste insiste sur le fait qu’elle ne s’est "bien évidemment pas posé de questions". "Si je m’étais posée la question, cela veut dire à un moment donné que j’aurais pensé que c’était honteux de l’être", explique Josée Dayan. "Je ne pense pas que cela soit honteux, je pense que je suis née comme cela", continue celle qui travaille avec Corinne Masiero.

La réalisatrice vit une belle histoire d’amour depuis des années

Dans "L’Instant de Luxe", Josée Dayan confirme être en couple depuis des années. "Elle s’appelle Nicole. On a une relation formidable", confie-t-elle. Interrogée sur les acteurs et actrices qui sont gays et qui se taisent, Josée Dayan estime que " c’est leur choix et qu’il est respectable". "Les gens vivent leur homosexualité chacun d’une façon différente, il y a peut-être des problèmes avec la famille, il y a peut-être des problèmes par rapport à la société", continue-t-elle. "Moi, ça ne m’a jamais gênée, je me fous de la société, je me fous du regard des autres. (…) Le seul regard qui m’importe, c’est celui de ceux que j’aime et que j’admire", conclut Josée Dayan sur le sujet.

Par Ambre L