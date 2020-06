Joséphine ange gardien : pourquoi un ancien épisode fait polémique

De nombreux sujets de société sont abordés dans "Joséphine Ange Gardien" depuis sa création en 1997. Mais lorsque le sujet de l’esclavage a été abordé dans un épisode en août 2019, de nombreux téléspectateurs ont dénoncé le "mythe du blanc sauveur" où l’ange gardien aide deux esclaves dans la Guadeloupe des années 1830. Mimie Mathy avait alors tenté de défendre cet épisode dans Ciné Télé Revue : "TF1 avait peur que ce soit trop grave, trop sérieux. C’est pour cela qu’on a décidé d’aborder la thématique à travers le regard d’un enfant. J’ai trouvé cette histoire très touchante et agréable à jouer. Et puis, le public qui regarde Joséphine est majoritairement composé d’enfants. Je voulais qu’ils sachent qu’on n’a pas toujours été libres".

Des accusations de racisme envers un épisode

Alors que plusieurs épisodes de Joséphine Ange Gardien ont été rediffusés sur TF1 à 14 h, la description de l'épisode intitulé Yasmina sur le replay de la chaîne a indigné les internautes ce dimanche 31 mai. Dans le résumé, on peut ainsi lire : "Joséphine vient en aide à Yasmina, une jeune maghrébine qui rêve d'intégrer Privela, une grande entreprise de cosmétiques. Mais le profil de Yasmina, beurette issue de banlieue, ne cadre pas tout à fait avec celui des autres candidats, issus des grandes écoles et de bonne famille. Alors Yasmina commence à mentir sur ses origines...". Le terme "beurette issue de banlieue" a notamment été dénoncé dans les commentaires sur Twitter avec le hashtag #TF1RACISTE : "Le mot 'beurette' est un terme péjoratif et raciste beaucoup trop banalisé de nos jours", "Comme d'habitude, c'est l'histoire d'une maghrébine qui va être sauvée par un homme blanc des griffes des méchants maghrébins. Sans oublier l'utilisation d'un terme raciste envers la communauté maghrébine, en 2020, la honte", "'BEURETTE' encore un terme qui masque un mépris social et raciste... La description d'un épisode de #JosephineAngeGardien est une insulte faites aux femmes françaises d'origine maghrébine...". Pour ne pas envenimer cette nouvelle polémique, l'épisode a été retiré du replay de MYTF1.

Quelle honte

Comme d'habitude, c'est l'histoire d'une maghrebine qui va etre sauvée par un homme blanc des griffes des mechants maghrebins

Sans oublier l'utilisation d'un terme raciste envers la communaute maghrebine, en 2020, la honte — Mx (@Mxsah_) May 31, 2020

Le mot "beurette"est un terme péjoratif et raciste beaucoup trop banalisé de nos jours #TF1Raciste pic.twitter.com/9LUaOCPVo7 — le d (@dimeeh0) May 31, 2020

"BEURETTE" encore un terme qui masque un mépris social et raciste... La description d'un épisode de est une insulte faites aux femmes françaises d'origine maghrébine... — Hassen HAMMOU (@HammouHassen) May 31, 2020

TF1 qui perpétue le cliché que la femme maghrébine ne rêve que de se libérer de sa « banlieue » tout en utilisant un mot raciste, sexiste et dégradant vraiment ça me dégoûte — ‏رساد (@kageyazi) May 31, 2020

Par Marie Merlet