Joséphine Ange Gardien : pourquoi vous ne verrez pas Tatiana Silva ce soir sur TF1

Tatiana Silva fait ses premiers pas de comédienne. La présentatrice météo de TF1 a récemment participé au tournage de "Joséphine Ange Gardien", avec Mimie Mathy. Une expérience marquante et plaisante pour Tatiana Silva, comme elle l’a confié à nos confrères de LCI. "Je suis véritablement une touche-à-tout. Comme l’univers sait que je n’ai pas de diplômes, il m’a offert la chance de faire mille et une choses. J’ai un job, je présente la météo, mais je n’ai jamais eu de vision sur ce que je voulais réellement faire (…) J’avais très envie d’explorer l’univers du cinéma et quand l’opportunité de passer le casting pour le rôle d’Ariane dans ‘Joséphine Ange Gardien’ s’est présentée, j’ai foncé. Et j’ai beaucoup travaillé pour décrocher ce casting, car j’avais peur", a-t-elle confié. Dans cet épisode, qui "parle de l'adolescence et de sujets qui pourraient intéresser les jeunes mais aussi les parents, le dopage, l'homosexualité ou la recherche de la perfection", comme l’explique encore Tatiana Silva, elle incarne Ariane, une coach sportive qui doit faire face à un maître-chanteur.

"Ras-le-bol des rediffusions"

TF1 devait diffuser ce numéro inédit de "Joséphine Ange Gardien" ce mardi 18 août 2020, dès 21h. Finalement, la chaîne en a décidé autrement pour une raison qui n’est pas encore connue. C’est la comédienne Mimie Mathy qui a dévoilé l’information sur son compte Twitter. "Changement de programme. Finalement, TF1 (re)diffuse ce soir l’épisode "Un pour tous" (2017), avec Zack Groyne, Yanis Richard, Esther Valding et Mandela Keller. On se retrouve à la rentrée pour les épisodes inédits. Bizzzz et bon été à toutes et à tous", a déclaré la compagne de Benoist Gérard. Rapidement, les fans de la série phare de TF1 ont fait savoir leur mécontentement. "Mais pourquoi ce changement de programme TF1 ? Moi qui attendais cet épisode inédit avec impatience, vraiment déçu", "Oh c’est dommage que ce ne soit pas l’inédit", "Déçue encore une fois de TF1", "Ras-le-bol des rediffusions", peut-on lire sur Twitter. Il faudra donc attendre la rentrée pour découvrir les premiers pas de Tatiana Silva en tant que comédienne !

‼️‼️‼️ CHANGEMENT DE PROGRAMME ‼️‼️‼️

Finalement, @TF1 (re)diffuse ce soir l'#épisode "Un pour tous" (2017), avec #ZackGroyne, #YanisRichard, #EstherValding et #MandelaKeller.

On se retrouve à la rentré pour les épisodes inédits.

Bizzzz et bon été à toutes et tous. pic.twitter.com/t5bXxUKd65 — Mimie Mathy Officiel (@MimieMathyOff) August 18, 2020

Par Matilde A.