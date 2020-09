Josh Bowman et Emily Vancamp : retour sur l’histoire d’amour des stars de la série Revenge

Pour Josh Bowman et Emily Vancamp la réalité a dépassé la fiction. En plus de s’être mariés sur le petit écran dans la série "Revenge", les interprètes d’Amanda Clarke et Daniel Grayson se sont dit "oui" dans la vraie vie. C’est dans le décor paradisiaque d'Harbour Island, une île des Bahamas, que le couple a convié tous ses proches pour célébrer son amour en toute intimité, le 15 décembre 2018. Discrète sur sa vie privée, la comédienne a partagé des clichés de leur union sur son compte Instagram. Sur les photos, on la découvre rayonnante dans sa sublime robe blanche en dentelle au bras de son époux tout sourire.

Entre eux, tout a commencé sur le tournage du show de la chaîne ABC. Très vite, ils sont tombés amoureux et se sont unis pour la vie contrairement à leurs personnages dans "Revenge". Alors que leurs personnages ont vécu une romance mouvementée de l’automne 2011 jusqu’à 2015, l’idylle entre les deux acteurs est nettement plus simple et solide.

Emily Vancamp fait une belle déclaration d’amour à Emily Vancamp

Le 15 décembre 2019, la jolie blonde a fait une tendre déclaration d’amour à son compagnon pour leurs noces de coton. Un an après lui avoir juré fidélité, elle lui a écrit en légende d’une photo de leur grand jour, dévoilée sur Instagram : "Je ne peux pas croire que c’était il y a un an. C’était le jour le plus magique avec tous nos proches. Joyeux anniversaire mon amour. Je me sens toujours comme la plus chanceuse".

Passionnés par leur carrière, les deux tourtereaux préfèrent se concentrer sur leurs nombreux projets à lé télévision avant d’agrandir leur famille. Depuis 2015, Emily Vancamp est à l'affiche de la série "The Resident", diffusée sur TF1. Son compagnon a, quant à lui, intégré le casting du show "Doctor Who".

Par C.F.