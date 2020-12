Josiane Balasko et sa fille Marilou Berry métamorphosées pour les besoins d'un film

Ce mardi 22 décembre, TF1 a misé sur l'humour pour séduire les téléspectateurs. La première chaîne diffuse la comédie déjantée "Les Nouvelles aventures de Cendrillon" et les rires sont au programme. Ce film de Lionel Steketee réunit un casting cinq étoiles, dont le duo mère/fille tant apprécié : Josiane Balasko et Marilou Berry. Arnaud Ducret, Jérôme Commander ainsi que Didier Bourdon sont également à l'affiche de ce conte de fées revisité. Une chose est sûre, c'est que Josiane Balasko et sa fille, devenue maman en 2018 d'un petit garçon prénommé Andy, aiment travailler ensemble pour le plus grand bonheur de leurs fans. D'ailleurs, les deux femmes ont un nouveau projet en commun qui s'annonce tout aussi farfelu et déjanté !

"Non mais quelles beautés"

Marilou Berry, très présente sur les réseaux sociaux, a partagé un nouveau cliché d'elle en compagnie de sa mère, sur le tournage de leur prochain film, "Mes très chers enfants". La bonne humeur semble être au rendez-vous et les deux femmes apparaissent métamorphosées. La jeune maman arbore un look punk avec des cheveux roses, pendant que Josiane Balasko est coiffée d'une coupe (un peu) dépassée. Marilou Berry a expliqué ce changement de look en légende. "Back to 16 ans... En mieux", a-t-elle annoncé. Ce nouveau film d'Alexandra Leclère devrait ramener le duo mère/fille tout droit dans le passé. En tout cas, les fans des deux actrices sont sous le charme et n'ont pas hésité à le faire savoir sur Instagram. "Non mais quelles beautés", "les meilleures" ou encore "J'aime beaucoup ces deux femmes et actrices", commentent-ils sur le réseau social. De quoi rappeler que le duo forme une équipe formidable.

Par Solène Sab