Josiane Balasko : ses confidences sur sa sortie du confinement

La population française a entamé sa quatrième semaine de confinement. Une situation inédite qui vise à limiter la propagation du coronavirus. Le virus venu de Chine est à l’origine de plus de 12 000 décès dans le pays. Dans ce contexte particulier, de nombreuses personnalités proposent des rendez-vous réguliers via les réseaux sociaux, d’autres se lancent des challenges comme Estelle Denis et Raymond Domenech ou encore donnent des conseils. Si aucune consigne n’a été donnée concernant une sortie du confinement, l’actrice Josiane Balasko sait quel geste elle fera en premier. Elle l’a révélé dans "C à vous" jeudi 9 avril. Et c’est vraiment mignon.

Une tendre confidence de la part de Josiane Balasko

Invitée en vidéoconférence dans l’émission présentée par Anne-Elisabeth Lemoine, Josiane Balasko s’est confiée sur son confinement mais également sur l’après confinement. Celle qui fêtera ses 71 ans confinée profite de ce temps pour soulager les parents durant de précieuses minutes. Sur son compte Instagram elle lit des livres pour les plus jeunes. Un beau geste de la part de celle qui est devenue grand-mère en novembre 2018. Dans "C a vous " elle a révélé la première chose qu’elle fera après le confinement et cela concerne sa famille… "La première chose que je ferai, la première chose, c’est de courir voir mon petit-fils que je vois en Facetime mais c’est pas pareil". Sa fille Marilou Berry a donné naissance à un petit Andy qui manque visiblement beaucoup à sa grand-mère. Au cours de l’émission, Josiane Balasko a également confié avoir pris du poids avec son franc-parler légendaire qui a beaucoup fait rire en plateau, "Et puis on s’emmerde, on grignote".

Par Valentine V.