Juan Arbelaez : le mari de Laury Thilleman attaque le gouvernement dans Quotidien

Les restaurateurs sont en colère. Depuis des mois, Philippe Etchebest profite de sa notoriété pour alerter le gouvernement quant à la situation catastrophique de certains restaurateurs. Touchés par la crise sanitaire de la Covid-19, ces derniers ont dû fermer leurs établissements depuis des mois déjà. Visiblement, il y en a un autre qui est agacé par la situation, c’est Juan Arbelaez. Le mari de Laury Thilleman était sur le plateau de "Quotidien" ce vendredi 15 janvier 2021. Comme chaque vendredi, il dévoile aux téléspectateurs les étapes d’une recette simple à refaire chez soi.

"Bon c'était gratos"

Ce vendredi, Juan Arbelaez s’est alors lancé dans la confection de croquetas au jambon sans nitrite. Mais l’ancien candidat de Top Chef a profité de son passage à l’antenne de TMC pour attaquer le gouvernement. "Pour la paner, je roule ma croqueta dans la farine. Un peu comme l’État fait avec nous en ce moment", a-t-il lâché. Sa petite pique n’a laissé personne de marbre. "Oh ça dénonce !", a lâché le journaliste Marc Beaugé. "Eh on vient de nous reconfiner, voilà les restos c'est quand même dur... Bon c'était gratos", a répondu Juan Arbelaez. Au cours de sa carrière en tant que chef cuisinier a ouvert pas moins de six restaurants en Ile-de-France. Et quand il ne s’occupe pas de ses établissements, il passe du temps avec son épouse, Laury Thilleman. Le couple s’est rencontré en 2015 sur le tournage de l'émission "Demain je m'y mets", sur Eurosport 2. Depuis, Laury Thilleman et Juan Arbelaez ne se sont jamais quittés.

Par Matilde A.