Juan Branco placé en garde à vue après une accusation de viol

Le 30 avril dernier, Juan Branco était visé par une enquête pour viol. Une jeune femme de 20 ans avait déposé une main courante. Selon les premiers éléments de l’enquête et les déclarations de la présumée victime, "la jeune femme et l’avocat auraient échangé sur la messagerie Instagram avant de convenir d’un rendez-vous". Ce que Juan Branco a confirmé auprès du journal "Le Parisien".

Des accusations que l'avocat avait vivement réfuté sur son compte Facebook, il avait déclaré : "Nous avons passé l’après-midi en marchant, en flânant dans le jardin du Luxembourg, dans les rues, en parlant".

"Juan Branco a été arrêté"

Avant de poursuivre : "Une femme belle, intéressante, qui me racontait des mondes que je ne connaissais pas. Nous étions côte à côte, elle m'a donné sa main, je l'ai longtemps tenue. Nous avons commencé à nous embrasser. Cela allait et venait. On ne savait pas trop, on se provoquait, on se refusait puis recommençait. Nous avons beaucoup hésité, j'avais envie d'elle, elle aussi, on se l'est dit, plusieurs fois, et à un moment, je lui ai demandé si elle voulait, et elle m'a dit oui, et nous avons fait ce que deux personnes en ces circonstances feraient".

Mais l'affaire semble avoir pris une toute autre tournure ce mardi 1er juin. Juan Branco a posté un étonnant message sur son compte Twitter ce matin à 9h40 : "Juan Branco a été arrêté". Selon les informations du Parisien, il aurait été placé en garde à vue suite aux accusations de viol.

Juan Branco a été arrêté. — Juan Branco (@anatolium) June 1, 2021

Par J.F.