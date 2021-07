Julia Paredes de retour "au bloc" après son accouchement, elle évoque un "coup dur"

Julia Paredes est une maman comblée. Le 25 juin dernier, elle a donné naissance à son deuxième enfant, un petit garçon prénommé Vittorio, fruit de son amour avec Maxime Parisi. En légende d'une photo prise sur son lit d'hôpital, la candidate de "Mamans & Célèbres" a écrit le message suivant : "Il est né ce matin à 9h54 et pèse 3kg680. Je vous raconte bientôt en story mon accouchement, qui n'a pas été de tout repos (...) Nous sommes sur notre petit nuage, depuis le temps qu'on l'attendait ce deuxième bébé miracle. Maintenant, nous avons hâte de le présenter à sa grande soeur et au reste de la famille".

Depuis la naissance de son fils, Julia Paredes partage de nombreuses photos sur Instagram. Jeudi 1er juillet, elle a posté un cliché sur lequel elle apparaît, son bébé dans les bras et sa fille Luna (4 ans) à ses côtés. En légende, elle a posté le message suivant : "Toute ma vie. Une fille, un garçon, mon bonheur est ultime ! C’est un rêve pour moi qui se réalise et je suis la plus heureuse ! Alors oui, j’ai eu quelques complications avec l’accouchement comme je vous ai raconté en story, mais peu importe. Je vais vite me rétablir et le plus important pour moi et d’avoir des enfants en bonne santé et heureux".

"Mardi, je vais au bloc"

Jeudi 1er juillet, Julia Paredes a annoncé une mauvaise nouvelle à ses fans. En effet, à la suite d'une complication survenue après son accouchement, la star de télé-réalité doit se faire opérer. "Je sors de chez le médecin. C'est encore un coup dur parce que je me dis que je ne vais jamais m'en sortir avec cette santé. Pendant l'accouchement, j'ai fait un oedème très important qui s'est infecté. Voilà pourquoi je ne peux pas marcher, je ne peux pas m'assoir. Je mange depuis que j'ai accouché. Et ça me fait très mal. Il m'a dit que ça c'était transformé en abcès ou en streptocoque je ne sais pas quoi. Que ça pouvait être très grave et qu'il fallait opérer. Donc mardi, je vais au bloc", a-t-elle dit sur Instagram, non sans émotion.

Atteinte d'endométriose, Julia Paredes s'était confiée sur sa maladie en avril dernier. "À l'âge de 20 ans, on m'a diagnostiquée l'endométriose, c'était très vague pour moi. On m'a simplement dit que, en gros, pendant les règles, les cellules migrent en dehors de l'utérus et quand ça saigne, cela ne peut pas être évacué naturellement comme les règles (...) Après plusieurs opérations, on m'a dit que tout cela amenait à la stérilité (...) Et à l'âge de 27 ans, un petit miracle se produisit puisque je suis tombée enceinte naturellement. Aujourd'hui, mon deuxième petit miracle va bientôt pointer le bout de son nez", disait-elle.

Par Clara P