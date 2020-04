Julia Roberts : que devient l’actrice de 52 ans, star de Pretty Woman ?

Ce mardi 21 avril, M6 diffuse "Il n'est jamais trop tard", film dans lequel Julia Roberts donne la réplique à Tom Hanks et Bryan Cranston. Discrète dans les médias, l'actrice est à 52 ans une maman accomplie de trois adolescents auxquels elle a donné une éducation des plus strictes. Sur Instagram, elle se sert de son image pour récolter des fonds pour différentes associations. Non Stop People vous en dit plus.