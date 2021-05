Julia Vignali rejoint Télématin : Sa première déclaration gênée sur son arrivée

La nouvelle est tombée ce week-end ! Selon une information de "Closer" et confirmée par France Télévisions sur Twitter, Laurent Bignolas vit actuellement ses dernières semaines aux commandes de "Télématin" sur France 2. La direction de France Télévisions a choisi de remplacer Laurent Bignolas par deux animateurs connus du grand public. En effet, France 2 mise sur Julia Vignali et Thomas Sotto pour incarner sa matinale. Ce qui a convaincu la direction de France Télévisions, c'est le côté "solaire", "l'empathie" et "l'entrain" de Julia Vignali.

"Je ne fais pas du tout de commentaires là-dessus"

Ce mardi 4 mai 2021, Julia Vignali était l'invitée de Philippe Vandel dans l'émission "Culture Médias" sur Europe 1 pour évoquer son dernier numéro aux commandes du "Meilleur Pâtissier" sur M6. Alors qu'elle était accompagnée du célèbre chef Jean-François Piège, Julia Vignali n'a pas pu échapper aux questions de Philippe Vandel sur son arrivée au sein de France 2. Gênée, elle a préféré botter en touche. "Alors je ne fais pas du tout de commentaires là-dessus… Parce que je vais vraiment me consacrer à ma dernière apparition dans 'Le Meilleur Pâtissier', c'est ça le sujet !", a-t-elle rétorqué avant d'ajouter : "Après, plus personne ne pourra me voir au milieu des gâteaux, plus personne ne pourra me dire 'elle est encore enceinte', huit fois on a annoncé ma grossesse, en quatre ans… parce que je les mange les gâteaux. C'est fini tout ça, donc profitez de ma dernière apparition sur M6".

Par Matilde A.