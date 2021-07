Julian Alaphilippe : Marion Rousse poste une photo de famille et fait fondre Instagram

Marion Rousse pouponne. Le 14 juin dernier, elle a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Nino, fruit de ses amours avec Julian Alaphilippe. Dans la foulée de son accouchement, elle avait publié sur Instagram les premiers clichés de son bébé, dans les bras de son papa. "Et soudain, un tsunami d'amour", avait-elle posté en légende. Un peu plus tard dans la soirée, le cycliste de 29 ans avait lui aussi partagé une photo sur Instagram. Il apparaissait sur celle-ci, son fils dans les bras. "Je pleure de bonheur", ajoutait-il.

Sur Instagram, Marion Rousse ne manque pas une occasion de partager son tout nouveau quotidien de maman avec ses abonnés. Ainsi, elle a dévoilé ses instants partagés avec son fils lors du Tour de France auquel Julian Alaphilippe participe. Peu avant le début de la compétition, la jeune femme avait tenu à faire quelques précisions sur son rôle de commentatrice sportive cette année. "Vous êtes nombreux à me poser la question... Et non, pas de commentaires aux Tour de France cette année pour moi... Besoin de m'occuper et de prendre soin de mon petit Nino qui a dix jours, de découvrir aussi ce nouveau rôle de maman et de récupérer physiquement et émotionnellement de ce tourbillon de la vie", disait-elle.

"On t'aime petit Nino"

Mercredi 14 juillet 2021, Julian Alaphilippe a profité d'un moment en famille pour recharger les batteries avant de reprendre la course. Et c'est sur Instagram que Marion Rousse a posté une photo sur laquelle le couple apparaît, son bébé en train de dormir. Une publication qu'elle a faite pour célébrer le premier mois d'anniversaire de son fils. En légende, elle a écrit le message suivant : "1 mois de toi, de nous. Et depuis, plus beaucoup de place sur les épaules de Julian Alaphilippe avec ses deux petites têtes blondes. On t’aime petit Nino".

Sa communauté n'a pas manqué de réagir. "Magnifique petite famille où beaucoup d'amour et de bonheur se dégagent de cette très belle photo. De gros bisous à Nino qui fête ses 1 mois", a posté un internaute. "Vous respirez le bonheur tous les deux. L'arrivée de bébé a scellé votre amour. Jolie et sympathique famille. Bon 14 Juillet... 1 mois que votre lapinou #Nino à pointé son nez. Merci pour cette magnifique photo", a continué un autre.

Par Non Stop People TV