Julian Bugier : après sa blague subtile, il présente ses excuses à TF1

Un incident inédit s'est déroulé ce jeudi 18 février 2021 au sein de la chaîne TF1. Sujette à un gros bug technique, la chaîne n'a pas pu assurer la diffusion du JT de 13 heures. "Bonjour et bienvenue dans ce 13h. Mais nous n’allons pas passer beaucoup de temps ensemble aujourd’hui", a déclaré la nouvelle présentatrice du JT, Marie-Sophie Lacarrau avant d’expliquer qu’en raison d’un "énorme problème technique", la chaîne n’est "pas en mesure de diffuser un seul reportage" de ce journal.



"Nous allons devoir en rester là. Croyez-le bien, nous en sommes évidemment désolés, nous vous prions de bien vouloir nous excuser", a-t-elle ensuite déclaré. Et c'est finalement vers 13h30, que Marie-Sophie Lacarrau est réapparue à l’antenne et a repris les commandes du JT en présentant un sujet météo...

Julian Bugier s'excuse après sa blague subtile

Et ce bug a visiblement été bénéfique pour les chaînes concurrentes qui ont récupéré quelques téléspectateurs. "C’est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et bienvenue à nos nouveaux téléspectateurs, nombreux paraît-il aujourd’hui !" a ironisé Julian Bugier, présentateur du JT de France 2, à la fin de son journal.



Julian Bugier a-t-il été réprimandé par sa direction ? Moins de deux heures plus tard, le journaliste a pris la parole sur Twitter : "Mes quelques mots aujourd’hui à la fin du journal de France 2 ont visiblement été mal compris. C’était de l’humour, maladroit. Quand on se trompe il faut le reconnaître. Mes excuses a nos amis de TF1 et à Marie-Sophie Lacarrau".



Un mea culpa qui a surpris beaucoup d'internautes : "Je n’y ai rien vu de choquant..." , "Qui ne l'avait pas compris comme ça ?? Évidemment que c'était de l'humour" , "Je n’ai pas trouvé cela maladroit mais plutôt drôle. Un clin d’œil sympathique. Ceux qui ont mal compris feraient bien de s’interroger sur leur niveau intellectuel" peut-on lire sur Twitter.

Mes quelques mots aujourd’hui à la fin du journal @France2tv ont visiblement été mal compris. C’était de l’humour, maladroit. Quand on se trompe il faut le reconnaître. Mes excuses a nos amis de @TF1LeJT @MSLacarrau — Julian Bugier (@JulianBugier) February 18, 2021

Par E.S.