Julian Bugier : cette grande décision prise pour le 13h de France 2

Depuis le 4 janvier dernier, Julian Bugier est arrivé au JT de 13H de France 2. Il a pris la place de Marie-Sophie Sophie Lacarrau qui est partie sur TF1 pour remplacer Jean-Pierre Pernaut qui a laissé sa place après 33 ans de bons et loyaux services.

Et il semblerait que le journaliste ait rapidement pris ses aises ! En effet, il y a quelques semaines maintenant, il tentait une petite blague suite au bug de TF1 qui n'avait pas pu lancer son journal : "C’est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et bienvenue à nos nouveaux téléspectateurs, nombreux paraît-il aujourd’hui !"

"Je le fais franchement à regret"

Mais si Julian Bugier fait parler de lui aujourd'hui, c'est pour la grande annonce qu'il vient de faire dans les colonnes du Parisien. Et pour cause, depuis quelques mois maintenant, il présente en parallèle le 18-20h sur Europe 1. Un exercice que Julian Bugier a adoré : "J’ai adoré cette année passée à Europe 1 aux côtés d’équipes formidables. Et je crois toujours à sa capacité de rebond. À titre personnel, cela m’a permis de gagner en naturel et en spontanéité". Mais malheureusement, il ne continuera pas. "Avec le rythme et la campagne présidentielle qui arrive, j’ai pris la décision de mettre un terme à la collaboration avec Europe 1. Je le fais franchement à regret, d’autant plus que nos résultats d’audiences étaient très encourageants. Mais je pense qu’on ne peut pas mener deux batailles de front sur une année électorale, donc je préfère me recentrer sur le 13 Heures" explique-t-il. Julian Bugier a ensuite conclu en expliquant qu'il aimerait retrouver la radio, mais après la présidentielle !

Par J.F.