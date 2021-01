Julian Bugier en guerre avec Laurent Delahousse ? Il répond !

Depuis le 4 janvier, les téléspectateurs de France 2 passent leur midi avec Julian Bugier. Le journaliste qui officie sur la chaîne depuis une dizaine d'années maintenant remplace Marie-Sophie Lacarrau, partie sur TF1 en remplacement de Jean-Pierre Pernaut.

Et son arrivée n'est évidemment pas passée inaperçu. Certains ont immédiatement pensé à Laurent Delahousse, l'autre beau goss de France Télévisions. Est-ce qu'une rivalité s'est installé entre les deux journalistes ? C'est la question que s'est posée Voici ce vendredi 8 janvier.

Dans un entretien accordé avec Julian Bugier, le magazine a tenté d'en savoir un peu plus sur sa relation avec son homologue du soir.

"chacun son style"

Et il semblerait que l'amour soit au beau fixe ! Après s'être confié sur sa préparation pour ce nouveau challenge : "Ça fait 20 ans que je suis journaliste, dix ans que je suis à France Télévisions, c’est une suite logique. Je me suis préparé comme un écolier un jour de rentrée", Julian Bugier a fait quelques confidences sur Laurent Delahousse. "Il est blond, je suis brun, chacun son style ! Non, mais sérieusement, on s’apprécie, il n’y a pas de concurrence" avant de confier avec humour qu'il ne lui avait toujours pas crevé les pneus.

En 2011 lors de son arrivée sur France 2, Julian Bugier s'était déjà confié sur sa relation avec le compagnon d'Alice Taglioni dans les colonnes de TV Mag. "Je l’ai suivi pendant une journée. Il m’a donné des conseils, des trucs sur les us et coutumes de la maison. Il a été bienveillant à mon égard et nous nous sommes bien entendus".

Par J.F.