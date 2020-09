Julian Bugier nommé remplaçant de Marie-Sophie Lacarrau au JT de 13h de France 2

L'annonce départ de Jean-Pierre Pernaut du JT de 13h a eu bien des conséquences. Un nouveau mercato s'est en effet, rapidement mis en place pour trouver non pas un mais deux remplaçants ! Si le mari de Nathalie Marquay qui quittera son poste d'ici la fin de l'année, avait révélé qu'il verrait bien Dominique Lagrou-Sempère le remplacer, il a finalement été annoncé que c'est la journaliste Marie-Sophie Lacarrau qui a été choisie par TF1. Une journaliste de 45 ans qui officiait jusqu'à présent... chez France 2 ! Et cette présentatrice a elle aussi dû être remplacée.



Une semaine après ce chamboulement médiatique, France 2 a finalement trouvé le nouveau visage de son JT de 13h. Un visage plutôt familier puisque la chaîne a tout simplement décidé de confier la présentation de son journal de la mi-journée au joker de Marie-Sophie Lacarrau, Julian Bugier !

Julian Bugier à la tête du JT de France 2 : les internautes conquis

" Immense fierté de prendre la tête du 13h de France 2, j’aime cette maison, ses valeurs et ses équipes nous allons écrire ensemble une nouvelle page... " a écrit le journaliste de 38 ans sur Twitter dans la soirée de ce lundi 21 septembre 2020. Le mari de Claire Fournier a ensuite remercié la dirigeante de la chaîne Delphine Ernotte, Laurent Guimier l'actuel directeur de FranceInfo et Stéphane Sitbon Gomez le directeur des Antennes et des Programmes de France Télévision "pour leur confiance"... avant d'adresser un petit clin d'oeil à Marie-Sophie Lacarrau à qui il a souhaité "une belle aventure".



Cette annonce a littéralement ravi les internautes qui se sont empressés de féliciter le jeune homme : " Ça sera mon nouveau rendez-vous du 13h à partir de janvier je passe sur la 2 ! Bravo. Enfin titularisé il était temps", "Magnifique choix.... Félicitations Julian", " Chapeau bas. J'aime beaucoup votre style", " Vous étiez sous utilisé par France Télévision !".



