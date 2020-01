Julian Bugier papa : comment il gère sa vie de famille avec sa femme Claire

Plus de 70 ans après la Shoah, l'antisémitisme tue encore en France. France 2 propose ce mardi 28 janvier une soirée spéciale avec la diffusion de deux documentaires : Antisémitismes à partir de 21h05 puis Chronique d'un antisémitisme d'aujourd'hui. Julian Bugier présentera la soirée et animera un débat entre la diffusion des documentaires. Avec ses invités, ils débattront autour de la question "Peut-on en finir avec l'antisémitisme ?". Le journaliste, joker d'Anne-Sophie Lapix, est de plus en plus présent à l'écran. Mais le jeune homme de 38 ans parvient à jongler entre ses obligations professionnelles et personnelles. En effet, il partage sa vie avec une autre journaliste, Claire Fournier, et ensemble ils ont eu deux enfants.



Julian Bugier, un papa à toute épreuve



Julian Bugier est marié à Claire Fournier, journaliste de 48 ans que l'on retrouve également à la télévision, sur la chaîne LCI. Ensemble, ils ont eu un fils, Lucien né en 2011 puis une fille, Gabrielle née en 2013. S'il a pris le congé paternité de 11 jours à la naissance de ses enfants, Julian Bugier milite pour un allongement de celui-ci. En effet, il confiait à Marie Claire en mars dernier : "J'ai pris les onze jours légaux pour Lucien, et je regrette de ne pas avoir pris plus de jours pour Gabrielle, pour permettre à sa mère de se reposer". Malgré son emploi du temps plutôt chargé, le jeune papa n'a pas hésité à s'activer. "Je me suis levé la nuit, j'étais champion du monde des biberons, j'ai changé les couches et j'aimais bien ça, ça fait partie de la vie, j'ai préparé les purées…" Le présentateur estime que des efforts peuvent encore être faits concernant le rallongement du congé paternité, "La France est en retard sur ce sujet, à nous les hommes de faire que ça change".