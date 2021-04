Julian Bugier : ses tristes confessions sur la mort de son père

Julian Bugier est d'ordinaire très discret sur sa vie privée. Le présentateur du journal télévisé de France 2 a accepté de faire une entorse à sa propre règle lors de son entretien avec le magazine "Nous Deux", dont il fait la couverture cette semaine. Julian Bugier a d'abord avoué qu'il se sentait pleinement épanoui, tant sur le plan personnel que professionnel. "Je ne suis pas touché par la crise de la quarantaine. Je ne me suis jamais senti aussi bien, tant professionnellement que dans ma vie familiale. La patine de l'âge et de l'expérience me permet de connaître mes forces et mes faiblesses. Je suis un homme heureux", admet le journaliste de 40 ans. Marié à la journaliste Claire Fournier et papa de deux enfants, Julian Bugier réussit désormais à concilier sa vie privée et ses projets professionnels. Lui qui a longtemps été joker et donc travaillé en décalé durant plusieurs années va pouvoir enfin profiter de sa petite famille cet été. "Cette année, pour la première fois depuis très longtemps, je vais pouvoir faire une très grande pause. J'aimerais aller en Corse, car je suis amoureux de la montagne corse et que j'adore me perdre dans le maquis, puis en Sicile et que la côte Atlantique pour surfer", explique Julian Bugier.

"Mon père est parti beaucoup trop tôt"

Durant cette interview, le journaliste a également fait de tristes confidences sur un événement marquant de sa vie : la disparition de son père, le journaliste Jacques Bugier. "Il était important dans ma vie et [...] il est parti beaucoup trop tôt. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, qui m'a beaucoup influencé dans le choix de cette belle profession", a-t-il déclaré. Dans cette épreuve, Julian Bugier a pu compter sur le soutien de sa mère qu'il considère comme son "socle". "Elle m'a éduqué, m'a secoué quand j'en avais besoin et m'accompagne encore aujourd'hui. Elle m'envoie régulièrement des textos pour me dire ce qu'elle n'a pas aimé, mais aussi quand c'est bien. Il n'y a pas plus bienveillant ni plus sévère qu'une maman. Et elle me dit ce que personne d'autre n'ose me dire", assure encore Julian Bugier.

Par Matilde A.