Julie Andrieu : pourquoi elle n'a pas voulu placer sa maman malade en maison de retraite (Exclu vidéo)

Jordan de Luxe a repris les commandes de son émission "L'instant de Luxe" diffusée du lundi au vendredi sur Non Stop People. Ainsi, il a commencé la semaine avec le chanteur Singuila, qui a évoqué certains de ses souvenirs, notamment son enfance sans père. Il a également révélé avoir été victime de racisme et a réagi aux violences policières.

Ce mardi 30 mars 2021, Jordan de Luxe a reçu Julie Andrieu. L'occasion pour l'animatrice des "Carnets de Julie" sur France 3 d'évoquer le souvenir de sa maman, Nicole Courcel, décédée en juin 2016 à l'âge de 84 ans. Elle était actrice et a joué son premier grand rôle à l'âge de 17 ans. Dans les dernières années de sa vie, elle était atteinte d'une maladie neurodégénérative "très compliquée et très douloureuse". "J'ai un peu perdu pied à un moment parce qu'il a fallu concilier tout ça. J'ai choisi de la garder à la maison, enfin pas chez moi, mais chez elle, donc c'est lourd. Mais je ne regrette absolument pas ce choix. J'ai accompagné ma mère jusqu'à ses derniers instants, j'ai essayé d'élever mes enfants et d'être présente, de continuer de faire mon boulot", a-t-elle confié.

"On n'est pas loin de la maltraitance"

Dans la suite de l'entretien, Jordan de Luxe a voulu savoir si le décès de sa maman a été le pire moment de sa vie. "Oui et non parce que c'est une libération. Beaucoup de gens qui sont passés par là à la suite de longues maladies où on voit l'une des personnes qui vous est le plus proche souffrir, non, moi je ne suis pas accrochée à la vie à tout prix. La mort fait partie de la vie", a-t-elle répondu.

Et que s'est-elle dit avant la disparition de sa maman ? "Je me suis dit que j'avais eu bien raison de ne pas l'avoir mis dans une maison de retraite. Je l'ai fait pendant deux mois parce qu'il y a un moment, c'est insurmontable, quand on est face au danger, même à la violence, j'ai eu peur pour mes enfants car elle avait perdu la tête (...) Elle avait perdu toute autonomie à la fin et la parole (...) Je l'ai donc mise dans une maison en me disant : 'Il faut que je fasse quelque chose, sinon je vais couler'", a-t-elle dit. Et de poursuivre : "J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui travaillent dans ces endroits, mais on leur confie en moyenne 30 personnes à gérer alors que chacune de ces personnes auraient besoin de deux personnes à temps plein. C'est impossible, on n'est pas loin de la maltraitance, donc je l'ai retirée très vite et ensuite j'ai organisé les choses pour qu'elle reste à la maison (...) Tout le monde s'en fout en réalité des vieux (...) J'étais très en colère de ne pas aller voir ma tante, elle est comme ma deuxième maman et pendant trois mois, on ne pouvait pas aller voir nos anciens".

