Julie de Bona : Devenir maman a révolutionné sa vie

Actrice depuis plusieurs années, Julie de Bona a marqué les téléspectateurs pour son rôle dans la série sur TF1 "Le bazar de la charité". Très active et alors qu'elle enchaîne les tournages, Julie de Bona a tout de même eu le temps d'accueillir dans sa vie son petit garçon au mois d'août 2018. Discrète sur sa vie privée, Julie de Bona a fait des confidences à nos confrères de TV Grandes Chaînes il y a quelques semaines sur la maternité, en révélant ce que cela avait changé pour elle : "C’est drôle, je n’ai pas eu le temps de me poser la question, car tout va trop vite, c’est un tsunami qui vous arrive dans la figure. Mais c’était ma mission : voir s'il était possible d’embarquer bébé à bord de cette vie de folie et de tournages. Et c’est le cas, grâce à mon mari, ma mère et ma sœur. J’ai aussi suivi les conseils de ma "maman du métier", Michèle Bernier. Je l’appelle souvent pour lui demander comment elle a fait avec ses deux enfants, dont je suis très proche, surtout de Charlotte".

Pour Julie de Bona, devenir maman a même changé sa façon de jouer : "Je pense que, dans mon jeu, je suis moins parasitée par les doutes. Ils sont toujours là, car ils font partie de ma nature et de mon processus de création, mais être mère demande tellement d’énergie que je vais peut-être davantage à l’essentiel quand je joue. Pour moi, arriver à combiner vie professionnelle et familiale, c’est une énorme pression et une montagne à gravir". Ainsi, celle qui souhaite jouer pendant encore de longues années admire les femmes qui "allient des vies de famille et des carrières denses, avec des évolutions de rôles". Julie de Bona pense notamment à Karin Viard "qui peut jouer la méchante, montrer une humanité folle ou me faire pleurer de rire. Et elle a deux enfants, elle a réussi sa vie de femme".

Par Alexia Felix