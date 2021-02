Julie Depardieu : Que pense Gérard Depardieu de sa relation avec Philippe Katerine ?

Ce mardi 9 février, les téléspectateurs pourront retrouver Julie Depardieu dans le quatrième épisode de sa série Alexandra Ehle, diffusée dès 21h05 sur France 3. La fille de Gérard Depardieu brille dans ce show télévisé d'Elsa Marpeau et prête ses traits à l'héroïne, un médecin légiste à l'Institut médico-légal de Bordeaux. Julie Depardieu est une femme comblée. Carrière, amour, famille... Tout lui réussit. La comédienne file le parfait amour avec le chanteur et acteur Philippe Katerine. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Billy en 2011 et Alfred en 2012. Dans une interview accordée à Nice-Matin, Julie Depardieu avait fait de tendres confidences sur le père de ses fils : "Philippe est très audacieux. Mais pas difficile à vivre. Je le suis davantage, je pense. J’ai des affres. Parfois, ça ne va pas du tout et parfois, on ne sait pas pourquoi, ça va très bien. J’ai davantage d’humeurs...". La comédienne âgée de 47 ans a également confié vivre une vie des plus normales aux côtés de son célèbre compagnon : "Hyper normale, je vous jure. On s’autorise un peu de fantaisie, peut-être, mais rien de plus".

"Gérard adore Philippe"

Une belle histoire d'amour qui a rapidement été acceptée par Gérard Depardieu qui semble adorer son gendre. La mère de deux enfants a fait quelques confidences sur la relation entretenue entre son père et son compagnon : "Gérard adore Philippe ! Il vient tout le temps chez nous, pour lui. On voit souvent Philippe comme quelqu’un d’excessif, ce que je peux être moi-même, alors qu’en réalité, il attire les gens. Il sait, il sent. C’est très rassurant. On peut vraiment s’appuyer sur lui". Une belle entente au sein de la famille Depardieu.

Par Solène Sab