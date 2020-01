Julie Gayet : nouvelle star d'une série TF1 ?

Les prochains mois s’annoncent chargés pour Julie Gayet. Selon nos confrères de "Télé-Loisirs", la compagne de François Hollande jouera les “mères parfaites” dans “Perfect Mother”, une mini-série de quatre épisodes signée TF1. Dès le 30 mars prochain, la comédienne devrait donc retrouver les plateau de tournages parisiens et Fred Garson (à qui l’on doit “Des hommes de l’ombre” et “Insoupçonnable”) à la réalisation du programme. Pour en savoir plus sur l’intrigue ou encore sur le reste du casting, il faudra s’armer de patience.

Après cette production, Julie Gayet ne compte pas prendre des vacances. Très prochainement, elle sera à l’affiche du film “Mon ami Poly”. Pour ce remake de la série télé des années 60, elle joue aux côtés de François Cluzet et Patrick Timsit sous la direction de Nicolas Vanier. Toujours elon "Télé 7 jours", elle pourrait se lancer prochainement dans un nouveau projet : “développer de la fiction et, pourquoi pas, réfléchir au scénario d’une série politique ?” Affaire à suivre…

Julie Gayet, nouvelle star des séries télévisées ?

Julie Gayet n’en est pas à sa première expérience sur le petit écran. Après avoir joué dans “Les Rois Maudits”, “Juste un regard”, et “Dix pour cent”, les téléspectateurs ont pu la découvrir dans “Soupçons”, une série psychologique diffusée sur France 3 en août dernier. Là encore, la comédienne y incarnait Victoire, une mère de famille dont la vie bascule lorsqu’elle retrouve son premier amour. Pour ce trio amoureux, elle donnait la réplique à Thomas Jouannet et Bruno Debrandt. Un tournage particulier pour l’actrice de 47 ans qui confiait : "Après les quatre mois de tournage, Victoire me manquait… C’est la première fois que je ressentais ça".

Par C.F.