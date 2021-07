Julien Courbet annonce le combat perdu de sa maman contre la maladie d'Alzheimer

Le 23 mai dernier, Julien Courbet rendait hommage à sa maman pour son anniversaire. L'animateur avait posté un cliché en noir et blanc sur ses réseaux sociaux. L'occasion pour ses abonnés de le voir proche de sa maman, un masque chirurgical sur son nez pour la protéger du coronavirus. Une photo qu'il avait accompagné de la légende suivante : "Maman, j'ai dû t'expliquer que j'étais ton fils. Si la tête est définitivement ailleurs, tes yeux étaient là et ton coeur aussi, on et a beaucoup rigolé. Bon anniv my little mother", écrivait-il.

Sa maman est atteinte de la la maladie d'Alzheimer. Dans un entretien qu'il avait accordé à TV Grandes chaînes, le journaliste s'était confié sur ce qu'il traversait. "C'est une autre épreuve, personne ne mérite une fin de vie comme ça. Mais quand elle me reconnaît, je vous assure que cette 'rencontre' devient un moment de magie ! Et on rigole beaucoup ensemble", disait-il.

"Cette fois-ci, Alzheimer a gagné"

Ce jeudi 15 juillet 2021, Julien Courbet a posté sur Twitter la même photo qu'il avait utilisée pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa maman. Mais cette fois-ci, c'est pour annoncer une triste nouvelle que l'animateur de 56 ans s'est manifesté. "Maman, je ne pensais pas qu'un aussi petit corps puisse contenir autant d'amour. Tu as vécu uniquement pour tes enfants. Tu nous a rendu tellement heureux. Cette fois-ci, Alzheimer a gagné. Mais on aura sa peau. Va rejoindre ton mari et tes parents, et veille sur moi. À très vite", a-t-il écrit.

Ses abonnés n'ont pas manqué de le soutenir dans cette difficile épreuve. "Trop beau ce message envers sa maman. J'en ai les larmes aux yeux car je suis passé par là aussi malheureusement. Mais c'est la vie. Bises et prends bien soin de ta maman", a écrit un internaute. "Bon courage à vous", a poursuivi un autre.

Par Clara P