Julien Courbet : pourquoi il aurait pu ne jamais devenir animateur

Il n’est plus à présenter. Au milieu des années 1990, Julien Courbet avait pris les commandes de "Sans aucun doute" pour la toute première fois. Un programme devenu emblématique du PAF qu’il a présenté jusqu’à 2008 et qui avait lancé sa carrière d’animateur. Dès 2014, il faisait partie des équipes de C8. Cyril Hanouna lui avait demandé de faire partie de son équipe de chroniqueurs dans "Touche Pas à Mon Poste". Après quatre ans de bons et loyaux services dans l’émission, mais aussi aux manettes de "C’est que de la télé", Julien Courbet avait quitté le groupe Canal + pour rejoindre M6. Il est, depuis, à la présentation du magazine "Capital".

Révélé par Jacques Martin

Mais cette carrière, Julien Courbet aurait pu ne jamais la poursuivre. Ce samedi 18 janvier, le principal concerné était invité sur le plateau de "De Quoi J’me Mêle". Face à Eric Naulleau et aux chroniqueurs, il a alors révélé que cette vocation professionnelle était une "erreur d’aiguillage" qu’il ne regrettait guère. En effet, lorsqu’il venait à Paris pour la première fois, en 1992, Julien Courbet s’était lancé dans l’écriture de sketches. Jacques Martin l’avait d’ailleurs recruté – pour son émission "Ainsi font, font, font" – après l’avoir entendu chanter à la radio. "J’ai commencé comme ça. J’arrive à Paris et mon boulot c’est d’écrire des sketches pour l’équipe en place", a-t-il précisé. Un beau jour, après un an, Julien Courbet avait reçu un appel de Gérard Louvin. Ce dernier lui avait proposé un casting d’animateur. "J’ai dit : ‘mais, moi je ne suis pas là pour être animateur. Je suis en train d’écrire mon premier spectacle’", s’est rappelé Julien Courbet. Gérard Louvin avait insisté puis le présentateur avait participé au fameux casting. Etape déterminante de sa vie, puisqu’il s’agissait du casting pour "Sans aucun doute". La suite de l’histoire, on la connaît. Après "deux, trois ans", Julien Courbet avait souhaité remonter sur scène mais avait finalement sauté le pas en 2013 avec "Julien Courbet fait son comic-out", son one-man show.

