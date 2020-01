Julien Courbet : Pourquoi a-t-il quitté TPMP ?

C'est en mai 2018 que Julien Courbet a annoncé la mauvaise nouvelle. Alors que les journalistes de Quotidien avaient dévoilé que le chroniqueur était en passe de quitter C8 pour rejoindre M6, Julien Courbet avait officialisé la nouvelle lui-même dans TPMP : "Je tiens vraiment à dire qu’on ne part pas parce qu’il y a un problème, on part parce qu’il y a d’autres raisons. Je n’ai aucun problème avec C8 (…) je pars tout simplement parce que c’était logique". Julien Courbet avait confié que le rachat de RTL par M6 était pour beaucoup dans sa décision finale : "Ma vie est construite autour d’RTL. Ça va faire vingt ans que je suis sur cette radio. J’ai quand même un beau succès avec 2 millions de personnes qui m’écoutent à la radio. C’est que de la télé, c’est 500 000, donc je ne peux pas négliger RTL. Quand M6 rachète RTL et qu’ils me disent 'Il faut re-signer ton contrat RTL, mais vieux on aimerait bien que tu viennes avec nous, parce qu’on va faire des synergies' (...) ça m'a paru logique".

Une décision bénéfique pour Julien Courbet

Ainsi, Julien Courbet trouvait plus simple de parler de ses émissions de M6 et W9 sur l'antenne de la radio : "Je ne peux pas vous en dire plus, mais c’est aussi un petit virage en animation pour des trucs différents". En effet depuis son arrivée sur M6, Julien Courbet présente l'émission Capitale, et s'apprête à lancer ce mardi 14 janvier sa toute nouvelle émission "Qui veut être mon associé". Face au départ de son chroniqueur avec qui il travaillait depuis 2014, Cyril Hanouna n'avait pas pu cacher sa peine dans TPMP : " Julien, je voulais franchement que tu restes. Tu le sais car je t’aime énormément, on rigole tous les deux. (…) Je te souhaite vraiment, et tu le sais, beaucoup de bonheur sur M6".

Par Alexia Felix