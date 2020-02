Julien Courbet : Ses crises de colère en coulisses de son émission

Animateur connu de la télévision, Julien Courbet est également une star sur les ondes. Depuis de nombreuses années, l'animateur est à la tête de l'émission "Ça peut vous arriver" sur RTL, dont le but est de défendre des consommateurs : "Il y a 20 ans, je n'aurais pas parié un kopeck sur une telle longévité. On a vu que la mayonnaise prenait rapidement, mais de là à imaginer qu'on serait toujours présents 20 ans après... Aujourd'hui, je prends mille fois plus de plaisir à la présenter, car j'ai ouvert les vannes, je suis arrivé à un âge où je ne fais plus attention à ce que je dis", a confié Julien Courbert à Télé Loisirs. Si le succès peut s'expliquer par la bonne humeur au sein de l'équipe, Julien Courbet a révélé à nos confrères qu'il était souvent responsable de la mauvaise ambiance en coulisses : "C'est une émission d'infotainment, un spectacle. Il faut qu'il se passe des choses. Un bon cas est un cas qui parle à tout le monde, avec un interlocuteur au téléphone qui va se battre pour ne pas admettre la vérité ! Je suis assez exigeant. Hors antenne il peut m'arriver de m'énerver et de taper du poing sur la table si les règles de base ne sont pas respectées, comme par exemple ne pas parler en même temps".

"La bonne ambiance en studio est primordial"

Heureusement, les crises de colère de Julien Courbet ne sont pas nombreuses : "Mais pour détendre l'atmosphère en studio, il m'arrive aussi très souvent de faire le pitre. Par exemple, si une auditrice a une voix sensuelle, je peux finir torse nu pour rigoler (Il rit). La bonne ambiance en studio est primordiale, l'auditeur le ressent immédiatement ! D'autant que l'émission n'est pas filmée, je le refuse. Je m'en suis ouvert librement à Régis Ravanas (ndlr : le patron de la station), qui a très bien compris. Soit on fait de la radio, soit de la télé !". Julien Courbet peut en tout cas être fier puisque selon Alain Azhat, rédacteur en chef de l'émission, "on résout en moyenne entre 80% et 90% des cas. Concrètement, entre les courriers, les mails et les messages vocaux, nous recevons entre 200 et 300 demandes par jour. Elles sont étudiées par nos trois journalistes. Une fois validés, les cas sont envoyés à nos avocats la veille de l'émission ou 48 heures avant".

Par Alexia Felix