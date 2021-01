Julien Courbet : son émission "ça peut vous arriver" critiquée, il réplique !

Cela fait 21 ans maintenant que Julien Courbet officie sur RTL avec son émission "ça peut vous arriver". Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le succès est toujours au rendez-vous. Surtout en ce moment. Un succès tellement fou que la chaîne M6 a pris la décision diffuser l'émission en direct entre 10h et 12h30. Un parti-pris qui fonctionne puisque les téléspectateurs sont au rendez-vous !

Dans une interview accordée à TV Mag le 2 novembre dernier, l'animateur s'était expliqué sur le concept du programme. "Avec la Covid-19, nous constatons une recrudescence d’arnaques, car la pauvreté est en train de s’installer. Quand on est désespéré, on est susceptible d’accepter naïvement une voiture à 2 000 €, alors qu’elle en coûte en réalité 6 000. Nos envoyés spéciaux se rendront avec des caméras chez ceux qui rencontrent ce genre de litiges pour rendre compte de leur situation."

Une semaine test

Le programme est donc diffusé en même temps sur M6 et sur RTL, ce n'est évidemment pas toujours facile à gérer au niveau de la production. Et pour cause, les coupures pubs entre les médias ne sont pas les mêmes. Pour combler cela, Julien Courbet et son équipe ont décidé de passer des séquences inédites et décalées. Mais ce n'est pas tout. Depuis le début de l'année, M6 rediffuse en première partie l'émission de la veille sur RTL puis le direct "classique". Un changement qui a évidemment bouleversé les habitués du programme. Ils ont fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux, et l'animateur de Capital a décidé de les rassurer. "Mes amis, nous entendons vos doléances concernant les directs. Je suis moi-même accro au direct, nous faisons un court test pour que le format radio soit le mieux adapté à la TV. Nous en saurons plus sur ce qui convient le mieux aux téléspectateurs très rapidement".

Mes amis nous entendons vos doléances concernant les directs . Je suis moi même accroc au direct , nous faisons un court test pour que le format radio soit le mieux adapter à la Tv. Nous en saurons plus sur ce qui convient le mieux aux téléspectateurs très rapidement . @CPVA — Julien Courbet (@courbet_julien) January 19, 2021

Par J.F.