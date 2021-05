Julien Courbet : Son message bouleversant pour célébrer l'anniversaire de sa mère

Julien Courbet fait face à de terribles épreuves et drames. À l'âge de 28 ans, l'animateur radio a perdu son père, écrasé par une voiture. Par ailleurs, sa mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer et ne le reconnaît "qu'une fois sur dix". D'ordinaire très discret concernant sa vie privée, l'animateur s'était laissé aller à de bouleversantes confidences lors d’un entretien accordé à "TV Grandes chaînes". "C’est une autre épreuve, personne ne mérite une fin de vie comme ça. Mais quand elle me reconnaît, je vous assure que cette 'rencontre' devient un moment de magie ! Et on rigole beaucoup ensemble", avait-il alors assuré ému.

"j’ai du t’expliquer que j’étais ton fils"

Ce dimanche 23 mai était marqué par l'anniversaire de la mère de Julien Courbet. Pour l'occasion, le père de Lola et Gabin a partagé un cliché en noir et blanc sur ses réseaux sociaux, de lui en compagnie de celle qui lui a donné la vie. Pandémie de coronavirus oblige et malgré sa vaccination, l'animateur âgé de 56 ans portait un masque chirurgical afin de prendre toutes les précautions possibles. Une photo qui dégage une tendresse infinie. Pour accompagner cette belle photographie du duo, Julien Courbet a commenté en légende : "Maman j’ai dû t’expliquer que j’étais ton fils. Si la tête est définitivement ailleurs, tes yeux étaient là et ton cœur aussi, et on a beaucoup rigolé", avant de conclure : "Bon anniv my little mother." Un beau message rempli d'amour qui a attendri et ému tous ses abonnés, ainsi que ses amis, qui sont "de tout coeur avec lui".

Maman j’ai du t’expliquer que j’étais ton fils . Si la tête est définitivement ailleurs tes yeux étaient là et ton cœur aussi , Et on a beaucoup rigolé . Bon anniv my little mother #Alzheimer #amour pic.twitter.com/1fnU6GqdHe — Julien Courbet (@courbet_julien) May 23, 2021

Par Solène Sab