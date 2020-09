Julien Courbet va prendre les commandes d’une nouvelle émission quotidienne sur M6

Depuis septembre 2018, Julien Courbet fait partie des animateurs de la chaîne M6. Après quatre années passées chez C8 aux côtés de Cyril Hanouna a en effet rejoint la six pour assurer la présentation de l’émission phare de la chaîne : Capital. Et après deux années de présentation le dimanche soir, l’animateur de 55 ans se voit confier de nouvelles responsabilités.



Ce jeudi 3 septembre, Guillaume Charles, le directeur général de M6 a en effet fait quelques révélations sur les temps forts de la saison à venir. Nous apprenons donc que la chaîne a décidé d’adapter sa grille de programmes face à la crise sanitaire du coronavirus, sans pour autant baisser en qualité de contenus proposés aux téléspectateurs : "Notre ambition, c’est de faire une rentrée la plus normale possible. Il n’y a pas de réduction de voilure", a déclaré Guillaume Charles dans un entretien accordé à nos confrères de l’AFP. Ce fut également l’occasion pour le directeur général de la chaîne d’annoncer l’arrivée de Julien Courbet en quotidienne sur M6.

Un nouveau concept dédié aux citoyens français

"Julien Courbet arrivera en cours de saison avec une émission tous les jours en direct" a lancé Guillaume Charles. L’animateur de 55 ans que nous avons pour la plupart découvert à l’époque où il présentait la célèbre émission "Sans aucun doute" va en effet assurer la présentation d’un tout nouveau concept diffusé de façon quotidienne. Encore une fois, Julien Courbet est sollicité pour faire "ce qu’il sait très bien faire", à savoir : "résoudre des problèmes que connaissent les Français et évoquer des sujets d’actualité ayant des implications dans la vie quotidienne".

Pour cette nouvelle émission, la chaîne M6 a visiblement mis les petits plats dans les grands puisque l’émission pourra s’appuyer sur "une équipe partout en France".

Par E.S.