Julien Courbet vacciné : les internautes consternés par son annonce

Lancée il y a quelques semaines, la campagne de vaccination a pris du retard en France. À ce jour, un peu de plus de cinq millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin et seulement deux millions ont reçu la seconde dose. Si la campagne concernait uniquement les plus de 65 ans, les personnes à risque et le personnel soignant, elle a finalement été étendue à toute personne de plus de 50 ans.

Voilà pourquoi de nombreuses personnalités se sont empressées d’aller se faire vacciner pour inciter les citoyens à le faire également. Au début du mois de mars, Christophe Dechavanne annonçait ainsi avoir reçu la vaccination contre la Covid-19. "Voilà voilà ! Dans douze semaines la deuxième. Suis content…" lançait-il sur Instagram.

Les internautes surpris

Aujourd’hui c’est au tour de Julien Courbet d’annoncer qu’il a été vacciné. "Je me suis fait vacciner par AstraZeneca, mon généraliste appelle ceux qui doivent se faire vacciner en avril car il a des tas de désistements suite à la suspension du vaccin. Et je vais très bien. Je suis protégé et je protège les autres", a-t-il déclaré sur Twitter.

Une annonce qui a vivement fait réagir les internautes. "Vous avez de la chance, on est 2 personnes à risque dans mon foyer mais sous prétexte qu’on a moins de 55 ans, ils ont annulé notre vaccination… et ceci, même si les doses sont perdues car beaucoup se sont désistés. On marche sur la tête", écrit l’un d’eux. "J’ai demandé à mon médecin de me faire vacciner, j’ai l’âge mais pas d antécédents médicaux graves ou en cours. Donc je n’ai pas le droit !! Et je suis plus vieux que vous, vous avez fait comment ?" s’est interrogé un autre.

Je me suis fait vacciner par astrazeneca, mon généraliste appel ceux qui doivent se faire vacciner en avril car il a des tas de désistements suite à la suspension du vaccin . Et je vais très bien. Je suis protégé et je protège les autres . #AstraZeneca #VaccinationCovid pic.twitter.com/WwLIvfSFNz — Julien Courbet (@courbet_julien) March 22, 2021

Par E.S.