Julien Courbet : viré de RMC à cause de Bernard Tapie ? Il s'explique

Émission spéciale ce samedi 8 mai pour Laurent Ruquier et son émission "On n'est pas couché". L'animateur recevait les plus grandes figures de la radio à l'occasion des 100 ans de la radio. Sur le plateau on retrouvait donc Jean-Jacques Bourdin, Pascale Clarke, Marc-Olivier Fogiel ou encore Yves Calvi. Ce dernier en a profité pour raconter son pire cauchemar qu'il fait assez souvent : "Est-ce que, comme moi, ils font tous le rêve d’arriver en retard au studio, d’errer dans les couloirs ?", a-t-il demandé avant de poursuivre : "Il y a une version un peu plus hard, c’est qu’on erre dans les couloirs, on ne trouve pas le studio et on est tout nu ! (…) Généralement, Radio France, c’est là où je fais mon rêve quand je tourne. Et je demande à chaque fois à un technicien : ‘Où est la radiale ?’"

"ils sont venus me chercher à la fin de l'émission"

Quelques minutes après, c'est Julien Courbet qui a dévoilé une étonnante anecdote sur sa carrière en radio. En effet, l'animateur aurait été viré de RMC à la demande…de Bernard Tapie !

"Je me suis fait virer au bout de… trois semaines, par Yves Mourousi" commence-t-il. Yves Mourousi m'a dit : 'Je te donne les clés de l'émission, tu peux faire ce que tu veux.' Et il se trouve qu'un midi je vais déjeuner avec des journalistes sportifs de RMC et ils me racontent ce qu'il se passe dans le club de l'OM, qu'un tel a couché avec la femme d'un tel, etc.' Une demi-heure après, je fais mon émission et je fais un journal des transferts où j'imagine que comme la femme de machin est libre à Lille, celui de Saint-Etienne va pouvoir venir…"

Mais il semblerait que cette chronique n'ait pas plu à Bernard Tapie ! "La légende - mais je n'ai jamais pu le prouver - dit que Bernard Tapie, qui était président de l'OM, était dans sa voiture, il a donné un coup de fil et ils sont venus me chercher à la fin de l'émission" conclut-il, sous les rires des animateurs présents en plateau.

Par J.F.