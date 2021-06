Julien Lepers : pourquoi a-t-il brutalement quitté le plateau de L'instant de Luxe ? (Exclu vidéo)

Julien Lepers revient dans l'actualité avec la sortie de "Mes chers parents", 4 CD regroupant les enregistrements de son papa, le chef d'orchestre Raymond Le Pers et de sa maman, la chanteuse Maria Rémusat. Un coffret familial placé sous le signe de la nostalgie, de la tendresse et du souvenir. Pour en parler, l'ancien animateur de "Questions pour un champion" a choisi "L'instant de Luxe", l'émission présentée par Jordan de Luxe sur Non Stop People. Depuis septembre dernier, ce dernier reçoit de nombreux artistes. Chacun vient parler de son actualité, mais aussi des moments forts de sa carrière. Ainsi, depuis la rentrée, le présentateur a échangé avec des personnalités telles que Clara Morgane, Sandrine Quétier, Jean-Félix Lalanne (le frère de Francis Lalanne) ou encore Frédéric Zeitoun, pour ne citer qu'eux.

"Ça fait 3000 fois qu'on me pose la question"

Julien Lepers est donc revenu sur les grands moments de sa carrière face à Jordan de Luxe. Ce dernier a bien évidemment évoqué la période où il présentait "Questions pour un champion" sur France 3. Mais lorsqu'il en est venu à Samuel Etienne - son successeur depuis 2016 - le ton est monté. Dans un premier temps, Jordan de Luxe lui a demandé s'il regardait Samuel Etienne dans le programme. "Jamais. Mais ce n'est pas pour Samuel", lui a-t-il répondu. L'animateur a poursuivi en lui demandant s'il le trouvait bon dans l'émission. "Je ne risque pas de te le dire parce que je n'ai jamais vu. Je n'ai pas vocation au masochisme. Je ne suis pas maso. Je connais cette émission, j'ai inventé son titre 'Questions pour un champion'. Je me souviens l'endroit où c'était, dans un restaurant. Je ne suis pas maso parce que ça me fait mal, c'est tout. Je n'ai pas envie de me faire mal donc je ne regarde pas cette émission", a-t-il rétorqué.

Jordan de Luxe ne s'est pas arrêté là et a continué à lui poser des questions. "C'est quoi le problème ? C'est parce que vous ne voulez plus en parler de cette époque ? J'ai l'impression que ça vous touche tellement", a-t-il dit. C'est à ce moment-là que Julien Lepers a perdu son calme. "Ça m'énerve parce que ça fait 3000 fois qu'on me pose la question ! Alors maintenant, je commence à en avoir marre. Puisque c'est comme ça, ça va être très simple, j'ai de la patience, mais ça a de la limite (...) J'en ai marre ! À bientôt, à la prochaine fois", a-t-il lâché avant de quitter le plateau. Finalement, il a fait son retour dans l'émission après que Jordan de Luxe lui ait promis de ne plus lui poser de questions sur '"Questions pour un champion". Tout est bien qui finit bien.

