Julien Lepers : quel est son vrai nom ?

Cinq mois après sa participation à "Je suis une célébrité, sortez-moi de là", Julien Lepers fait son retour sur TF1. En effet, la chaîne diffuse ce vendredi 27 décembre un numéro inédit de "L'Aventure Robinson", émission présentée depuis février 2018 par Denis Brogniart. Pendant cinq jours, l'ancien animateur de "Questions pour un champion" sur France 3 a cohabité sur une île déserte avec Black M, ex-membre de Sexion d'Assaut.

Dans une interview accordée à Télé Star, il a évoqué ses rapports avec le rappeur de 35 ans. "Black est un amour ! On n'a pas eu un mot plus haut que l'autre. Et dans des conditions extrêmes comme ça, avec des pluies diluviennes qui alternent avec de fortes chaleurs, on a toutes les raisons de s'engueuler. Notre seul point de désaccord a été la manière de cuisiner le crabe que l'on a fini par capturer", a-t-il raconté.

"J'ai manqué d'affection"

Sur sa page Instagram, Julien Lepers a partagé des souvenirs du tournage de "L'Aventure Robinson", dont un cliché sur lequel il apparaît aux côtés de Denis Brogniart et Black M. "Souvenirs inoubliables de moments fous aux Fidji avec mon ami, mon frère Black M et Denis Brogniart, pendant le tournage de l'Aventure Robinson. Si on nous le redemande, on repart demain !! Immenses mercis à TF1 pour cette belle aventure", a-t-il posté en légende de sa publication.

Julien Lepers - de son vrai nom Ronan Gerval Lepers - s'était confié en 2014 sur son enfance marquée par l'absence de ses parents dans le magazine "Ici Paris". "S'il fallait changer quelque chose dans ma vie, je crois que ça serait mon enfance passée chez les nounous et le début de mon adolescence", disait-il. Et de poursuivre : "Mes parents étaient artistes, ils étaient toujours sur les routes. Il m'est arrivé de passer un trimestre entier loin d'eux. Je me revois, seul, dans la cour de récréation désertée. Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais j'ai manqué d'affection et j'en ai beaucoup souffert".

Par Non Stop People TV