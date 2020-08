Juliette Binoche : ce que le confinement a changé dans sa relation avec sa mère

En février dernier, Juliette Binoche faisait la une de l’actualité après avoir pris position aux polémiques liées aux affaires Polanski et Weinstein. Aujourd’hui, l’actrice de 56 ans refait parler d’elle à la suite de la publication d'une interview accordée au magazine Paris Match. Si elle a abordé l'écologie, elle a également fait des confidences sur sa vie privée.

L’actrice explique en effet qu’elle s’est rapprochée de sa mère durant la période de confinement : "Oui, je peux dire qu’il y a eu un 'avant' et un 'après'. Je me suis occupée de ma mère, je me suis rapprochée d’elle et j’étais avec mes enfants. Nous avons beaucoup cuisiné ensemble. Ces deux mois avec eux ont été riches d’échanges, d’entraide et de bonne humeur […] J’ai mis d’autres petites choses en œuvre : installer un système de compost avec les épluchures et les feuilles mortes, ouvrir mon jardin aux voisins, inventer avec eux de nouveaux projets, comme mettre en commun une armoire à outils et une petite bibliothèque. La solidarité est le mot-clé du futur".

De rares confidences sur sa famille

Une grande joie pour l’actrice césarisée qui a, l’an dernier, dû faire face au décès de son père Jean-Marie Binoche. Ce rapprochement est considéré comme un renouveau pour l’actrice qui parle assez rarement de sa mère, Monique Stalens qui a aujourd’hui 80 ans.

Juliette Binoche s’est aussi livrée sur ses deux enfants Raphaël et Hannah qu’elle souhaite protéger des médias. À 20 ans, Hannah - née de sa relation avec l’acteur Benoît Magimel - souhaite pourtant suivre les traces de son illustre maman : "Je l’encourage. Elle doit trouver son chemin à elle. Je ne dis pas que c’est facile pour elle, quand on a des parents connus. Je pense qu’elle va trouver son chemin", déclarait l’actrice sur le plateau de C à vous en février 2019.

Par E.S.