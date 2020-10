Juliette Marsault (Secret Story) : elle témoigne sur sa violente agression

Depuis sa participation à la saison 5 de Secret Story en 2011, Juliette Marsault était restée discrète. Mais pour un fort témoignage, la jeune femme a décidé de prendre la parole dans une longue vidéo sur Instagram ce jeudi 8 octobre. Juliette Marsault a déclaré avoir subi une agression en pleine rue, survenue il y a trois ans,. "Moi, je me suis fait harceler très très sale dans la rue. Je me suis fait tabasser, tabasser", a-t-elle témoigné sur cette agression où plusieurs coups lui ont causé de graves blessures. "Fracture du nez, fracture de l'oeil, fracture de la mâchoire, traumatisme crânien", a-t-elle détaillé.

Un procès en cours

Mais Juliette Marsault n'a pas pu en dire davantage sur cette violente agression puisqu'un procès est en cours contre son agresseur présumé. "Cette histoire est en cours, donc je ne peux pas en parler plus que ça parce qu'ils sont tellement en manque de défense qu'ils seraient capables de retourner n'importe quel élément contre moi", a-t-elle expliqué, préférant prendre ses précautions : "C’est tellement compliqué en tant que victime de se dire : moi je sais ce qui s’est passé, il y a des preuves qui vont appuyer les faits, mais tant que le mec n’aura pas été jugé coupable, il est innocent. Il faut faire très attention à ça". En attendant que cela se termine dans "quelques mois", elle promet ensuite de "faire une vidéo là-dessus et balancer le blase du mec".

Si Juliette Marsault a décidé de sortir du silence, c'est après la décision de la chanteuse Lola Le Lann de ne pas sortir son album lorsqu'elle a découvert que l'un de ses auteurs a été accusé "d'actes effroyables et intolérables". "J’ai appris peu après l’existence de plusieurs plaintes ainsi qu’un nombre considérable de témoignages à l’encontre de cette même personne", a-t-elle écrit sur Instagram. Juliette Marsault a tenu à saluer cette décision : "Bravo, c'est extraordinaire. Je souhaite à tout le monde d'avoir le même niveau de conscience et d'engagement. On devrait toutes être comme ça, ne pas acheter, ne pas consommer, ne pas vendre des produits de violeurs, d'agresseurs".

Par Marie Merlet