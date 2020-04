Jussie Smollett (Empire) : son "agresseur" supposé était son amant

Après connu la gloire et inspiré le respect grâce à son rôle dans la série "Empire", l'acteur Jussie Smollett s'est, l'an dernier, retrouvé au coeur d'une affaire... digne d'un scénario hollywoodien.



Souvenez-vous, en janvier 2019, l'acteur américain Jussie Smollett révélait avoir été victime, d'une terrible agression dans les rues de Chicago. Suite à cette attaque jugée homophobe et raciste, l'acteur avait reçu des messages de soutien de centaines de célébrités et de milliers de fans à travers le monde. Sûr de lui, le jeune homme avait même été jusqu'à témoigner devants les caméras de la chaîne ABC News pour clamer que ses agresseurs présumés étaient des partisans de Donald Trump.



Quelques jours après l'attaque, l'enquête policière avait conduit à une triste révélation : cette violente agression a en réalité été orchestrée et organisée par Jussie Smollett lui-même, probablement dans le but de faire le buzz. Mécontent de son salaire et proche du licenciement de la série "Empire", l'acteur aurait en effet tout monté pour un gros coup de pub et un joli boost de sa carrière.

L'agresseur était son amant

Poursuivi pour son mensonge, Jussie Smollett a finalement été blanchi par la justice et tente depuis, de se refaire quelques amis : tout le monde lui a tourné le dos en apprenant la supercherie.



Aujourd'hui, nouveau rebondissement ! Le site américain "Page Six" révèle ce jeudi 16 avril 2020, une nouvelle information : un des "faux agresseurs" de l'acteur serait une de ses conquêtes ! Il semblerait en effet que Ambimbola 'Abel' Osundairo qui a été payé 3500 dollars pour jouer la comédie et que Jussie Smollett avaient présenté comme un simple ami coach sportif, est en réalité un amant du comédien.



L'acteur et Abel ont plusieurs fois fréquenté un sauna gay de luxe à Chicago. Les deux hommes auraient eu "une relation d'ordre sexuel" comme l'affirme une source : "Ils avaient l'habitude de faire la fête ensemble et il couchait avec Abel. Ils allaient dans un sauna influent de Chicago, (...) un endroit connu pour être visité par des personnalités gay noires de premier plan. Il doit y avoir des traces de leurs visites, car il faut présenter sa pièce d'identité".







Par E.S.