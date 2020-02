Kad Merad : Pourquoi il ne jouera jamais dans "Les Tuche"

Kad Merad et Olivier Baroux, c'est une amitié qui dure. Depuis plus de trente ans, les deux hommes sont amis. Ensemble, ils ont été humoristes, présentateurs, acteurs, scénaristes… Olivier Baroux connaît une belle carrière derrière la caméra. En décembre 2020 sortira d'ailleurs le quatrième volet de la saga "Les Tuche" portée par Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty. Cette famille française modeste qui se retrouve propulsée à l'Elysée séduit les téléspectateurs et remporte un franc succès. Si Kad Merad qui connaît une belle carrière d'acteur souhaitait rejoindre le tournage de son ami, cela ne se fera pas. Et il a expliqué pourquoi dans "C à Vous" sur France 5 jeudi 20 février.

Kad Merad : " Il ne veut pas, j'y peux rien moi!"

Quand Anne-Elisabeth Lemoine demande à Kad Merad pourquoi Olivier Baroux ne veut pas qu'il tourne dans "Les Tuche", la première réponse de l'acteur est assez drôle : "Je ne sais pas! Pourtant je le fais c**** ! Tous les jours je lui dis 'Alors je n'ai pas reçu ma convocation' et il me dit 'T'inquiètes pas, à partir du 12 avril tu vas recevoir un truc…' Mais en fait il finit de tourner le 12 avril". Une réponse qui fait rire toutes les personnes présentes sur le plateau.

Puis l'interprète de Baron Noir continue et donne une raison plus sérieuse, "Quand on est ensemble ce n'est pas la même chose pour lui. Là, j'ai l'impression qu'il a un autre rôle, il se sent peut-être plus libre. Avec moi, c'est compliqué parce qu'on a une telle complicité…" L'acteur semble s'être fait une raison, "Il ne veut pas que je joue dans 'Les Tuche' pourtant je lui dis 'Vas-y donne-moi un truc !' Bon bah il ne veut pas, j'y peux rien moi!"

Par Valentine V.