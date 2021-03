Kad Merad : ses rares confidences sur sa vie amoureuse

Depuis quelques semaines maintenant, TF1 diffuse sa nouvelle série, "un homme d'honneur". Dans cette dernière, Kad Merad incarne Richard Altman, un juge respecté qui voit sa vie basculer du jour au lendemain lorsque son fils Lucas commet un délit de fuite en laissant un motard pour mort. Mais les choses se compliquent lorsqu'il se rend compte que ledit motard n'est autre que le fils d'un puissant mafieux. Un nouveau challenge pour le mari de Julia Vignali. En effet, depuis plusieurs années maintenant, l'ancien acolyte d'Olivier vit une belle histoire d'amour avec l'animatrice de l'émission "Le meilleur pâtissier" sur M6.

Une jolie famille

Kad Merad s'était confié sur sa rencontre avec Julia Vignali au micro de RTL en février 2019. "Je ne dirai pas après comment ça s'est passé. Julia Vignali que j'avais aperçue, et... ben bon bref, commencez pas à m'emmerder, sinon je vous sors des dossiers, Eric Dussart. Je préfère vous parler de ce que je vais faire aux César. Et puis nous, on ne met pas forcément en avant cette histoire. On a une vie de famille, des enfants. Et j'ai pas envie de raconter tout". Ensemble, ils forment une belle famille recomposée. Kad Merad est déjà papa d'un fils prénommé Khalil (né en 2004), issu de son mariage passé avec l'auteure Emmanuelle Cosso-Merad. Julia Vignali, quant à elle, est maman d'un petit garçon prénommé Luigi, âgé de 13 ans.

Par J.F.