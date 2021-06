Kanye West : Kim Kardashian lui déclare son amour malgré le divorce

Après des mois de rumeurs, Kim Kardashian a finalement officialisé sa demande de divorce avec Kanye West en février dernier après sept ans de mariage et quatre enfants. Face à la nouvelle, Kris Jenner, la mère de Kim Kardashian, avait rapidement réagi lors de sa venue dans l’émission "The Kyle & Jackie O Show" : "Je pense que ça va toujours être difficile... vous savez, il y a beaucoup d'enfants. L'avantage avec notre famille, c'est que nous sommes toujours là les uns pour les autres. On se soutient et on s'aime tous très très fort. Donc tout ce que je veux c'est que ces deux-là soient heureux. Et je veux que les enfants soient heureux. C'est le but. Quand elle se sentira prête, je suis sûre qu'elle dira ce qu'elle a besoin de dire". Et alors que Kim Kardashian est assez discrète depuis son annonce de divorce, elle a surpris les internautes il y a quelques heures.

Bientôt une réconciliation ?

Ce mardi 8 juin, Kanye West fêtait son anniversaire. Et pour les 44 ans du rappeur, Kim Kardashian a bien évidemment eu une tendre pensée pour lui. La maman de North West a dévoilé sur Instagram une photo d’elle et de son ex-époux en compagnie de leurs enfants. En légende, Kim Kardashian a fait une touchante déclaration d’amour : "Joyeux anniversaire. Je t’aime pour la vie". Si la photo date d’il y a quelques années, elle prouve en tout cas que Kim Kardashian tente d’améliorer les choses avec Kanye West. De son côté, Khloé Kardashian a elle aussi eu une tendre pensée pour le rappeur : "Joyeux anniversaire à mon frère pour la vie ! Passe le meilleur anniversaire possible !".

Par Alexia Felix