Karim Benzema ; Cyril Hanouna le défend après son tacle à Olivier Giroud

En raison de la pandémie de coronavirus, Karim Benzema ne joue plus au football et est confiné comme tout le monde. Dimanche 29 mars, il a répondu à quelques questions sur les réseaux sociaux. S’il se démarque avec son club du Real Madrid, Karim Benzema n’est plus apparu en équipe de France depuis de nombreuses années contrairement à Olivier Giroud. Alors qu’il abordait ce sujet, le joueur a déclaré : "On ne confond pas la F1 et le karting (…) Moi je sais que je suis la F1". Des propos largement relayés. Mais Karim Benzema a posté une nouvelle vidéo intitulée "Mise au point" lundi 30 mars dans laquelle il déclare : "On n’a pas retenu ce que je disais sur ce qu’il apportait en équipe de France". Des vidéos qui ont fait réagir Cyril Hanouna dans "Ce soir chez Baba".

"Karim mine de rien il dit les choses"

Dans son émission quotidienne, qu’il présente depuis chez lui, Cyril Hanouna a repassé l’extrait des propos de Karim Benzema concernant Olivier Giroud. Et l’animateur de C8 prend la défense de l’attaquant français. "Karim Benzema, moi je vous le dis, c’est un amour de gars. Il est franc (…) Karim mine de rien il dit les choses. Moi franchement, je le kiffe ce gars". Des propos soutenus par Gilles Verdez qui ajoute que "Karim Benzema a un Olivier Giroud dans chaque pied". Cyril Hanouna a tout de même également apporté son soutien à Olivier Giroud : "Olivier Giroud est un super joueur et on a gagné la coupe du monde grâce à lui aussi". Et de conclure par une petite déclaration d'amour à Karim Benzema : "Je le kiffe Karim, il est sympathique et c’est pas un méchant Karim, il dit ce qu’il pense".

Par Non Stop People TV