Karine Baste-Régis : qui est le nouveau joker d'Anne-Sophie Lapix ?

Les téléspectateurs de France 2 ont été étonnés ce lundi 19 octobre au début du JT. Et pour cause, à la présentation, ils ont pu découvrir un nouveau visage, celui de Karine Baste-Régis qui devient le nouveau joker d'Anne-Sophie Lapix, récemment bloquée pendant plusieurs heures dans un train. C'est en septembre dernier qu'elle avait appris la nouvelle et elle avait tenu à la partager sur les réseaux sociaux ; "Incroyable surprise et immense honneur de devenir en janvier prochain joker officiel du 20H de France 2. Merci Laurent Guimier et Delphine Ernotte pour votre confiance". Elle était revenue sur cette annonce dans les colonnes du Parisien. Début septembre, Laurent Guimier, patron de l'information l'appelle sur son téléphone. "Il m'a d'abord dit que le 13 Heures de France 2 n'était pas pour moi. J'étais déçue, bien sûr. J'avais plein d'idées pour cette édition". Quelques minutes après, il lui propose d'être joker du 20 h : "J'ai répondu : Bah oui ! C'est tout moi, ça. Je me laisse porter par le vent. Je suis à fond Carpe diem. Et là, je ne m'y attendais pas du tout. Moi qui aime les défis, je suis servie !".

une carrière bien remplie

Et Karine Baste-Régis n'est pas si stressée que ça, il y a une raison : "Un sujet qui ne se lance pas, un invité qui plante, qui part pendant une interview… Il m'est déjà tout arrivé". En effet, la journaliste n'en est pas à son coup d'essai. Elle commence sa carrière en 2003 en tant que journaliste reporter d'images pour commencer, puis devient rédactrice et enfin monteuse pour des sujets sur Saint-Barthélemy et Saint-Martin. De passage à Paris, elle croise Stéphane Dubun, directeur de Franceinfo, dans l'ascenseur qui la recrute. Elle intègre donc la rédaction et devient co-animatrice de la matinale avec Samuel Etienne. Depuis 2019, elle assure les flash info de "Télématin".

Karine Baste-Régis remplace Julian Bugier qui prend lui la présentation du JT de 13 h de France 2 après le départ Marie-Sophie Laccarau qui va remplacer Jean-Pierre Pernaut à la présentation du 13 h de TF1.

Par J.F.