Karine Ferri : amoureuse de Yoann Gourcuff, elle se confie

Karine Ferri a l'habitude d'être plutôt discrète sur sa vie privée. Mais depuis son mariage avec Yoann Gourcuff il y a un an maintenant, elle se dévoile de plus en plus. Durant le confinement, elle lui avait déjà fait une belle déclaration d'amour dans Télé Star : "Le temps s’est arrêté. J’ai pris le temps de souffler avec mes essentiels, mon carré d’as. Et je n’ai pas vu les mois passer. C’était bien de se retrouver sans contrainte (…) Mon mari m’a donné ce qu’il y a de plus beau sur Terre, nos deux merveilleux enfants. J’ai vécu le mariage dont j’ai toujours rêvé, entourée de tous les gens que j’aime. J'ai toujours rêvé d'une famille nombreuse, et oui j'aimerais avoir d'autres enfants."

"un mari et un papa formidable"

Dans un long entretien accordé à Télé-Loisirs elle se confie une nouvelle fois sur sa vie de famille. Karine Ferri profite des vacances et du déconfinement pour passer du bon temps avec son "carré d'as" dans le Var. "Cela a toujours été très important pour moi de passer mes vacances dans le sud de la France, car j’en suis originaire et toute ma famille vit là". Ses vacances, placée sous le signe de la "simplicité et vie de famille" sont une véritable bouffée d'air frais pour elle. La famille profite "de la plage pour faire du paddle, du canoë et admirer les fonds marins". Une famille unie, comme elle tient à le rappeler. Dans cette interview, l'animatrice de TF1 a eu un petit mot pour son chéri : "Yoann est un mari et un papa formidable, très présent et extrêmement attentionné".

Par J.F.