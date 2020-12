Karine Ferri bientôt chanteuse, son nouveau projet musical dévoilé

Karine Ferri s’est découvert un talent caché en participant à la saison 2 de Mask Singer sur TF1. L’animatrice avait étonné les téléspectateurs en se dévoilant sous le costume de l’araignée lors de la demi-finale de l’émission. Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, Karine Ferri est revenue sur cette expérience : "Ça m'a donné envie de me remettre au théâtre, de prendre des cours de comédie, de m'essayer à de nouveaux projets, d'aller le plus loin possible et de m'éclater. Je ne me mets aucune barrière et ne m'interdis rien. Avant Mask Singer, je n'osais pas, j'étais enfermée dans cette pudeur, je restais dans ce que je savais faire. Finalement, je me rends compte que j'ai eu tort. On peut faire des choses totalement différentes les unes des autres et les faire bien".

Un projet musical pour Karine Ferri

Et cette participation à l’émission a donné envie à Karine Ferri de se lancer dans un tout nouveau projet en lien avec la musique : "Je travaille actuellement sur un projet musical : je vais poser ma voix sur un texte pour le droit des femmes". Le titre sera enregistré dans les prochains jours et ne sera dévoilé au public qu’au mois de janvier 2021. En plus de ce projet musical, Karine Ferri a décidé de se lancer dans la comédie : "En parallèle de mes émissions, je travaille avec une équipe de scénaristes sur une fiction pour TF1 dans laquelle je jouerai. J'ai vraiment envie de me lancer dans la comédie et j'espère qu'on arrivera à la tourner malgré le contexte. Les projets arrivent, je prends le temps de la réflexion mais il y aura du nouveau en 2021. Assurément".

Par Alexia Felix