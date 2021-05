Karine Ferri : cette grosse bourde au sujet de Florent Pagny

Ce samedi 8 mai, TF1 diffusait le nouvel épisode de The Voice et pas n'importe lequel puisqu'il s'agissait des demi-finales. Et à cette occasion, Florent Pagny enchaîne les plateaux télés. Quelques heures avant The Voice, il accordait une interview à l'émission "50min Inside". Dans cette dernière, il se confiait sans tabou sur son âge et sur les petits secrets qu'il avait trouvé pour paraître plus jeune : "Toute façon, j'ai envie de te dire, il vaut mieux. Il vaut mieux tout assumer. J'ai les poches... Je vais être comme je suis. Et puis à moi de faire attention quand même" assure-t-il, avant de poursuivre : "Je perdais mes cheveux, j'ai trouvé des solutions. J'ai fait mes implants".

Concernant sa forme physique, pas de chirurgie esthétique pour Florent Pagny, mais beaucoup de sport : " Oui, je fais mes pompes tu vois. Au moins je fais mes cent pompes par jour. Je fais cent pompes, par séries de vingt. Cinq séries de vingt, sinon je ne pourrais pas ! Ça te maintient" expliquait-il.

"on va s’expliquer"

Ce vendredi, c'est sur le plateau de "C à Vous" qu'il était invité. Et Bertrand Chameroy a décidé de dévoiler la belle bourde faite par Karine Ferri. Dans une interview accordée à Télé Câble Sat, l'animatrice a voulu lui faire un joli clin d'oeil mais elle a visé à côté…"C’est Karine Ferri qui sera dans The Voice demain et elle vous connaît très bien. Dans Télé Câble Sat cette semaine, à la question :'Quelle est votre chanson préférée de chacun des coachs ?', elle répond 'L’envie d’aimer' de Florent Pagny, une chanson qui fait partie de notre patrimoine”. Evidemment cela a fait rire Bertrand Chameroy : "Karine, 'L’envie d’aimer' c’est Daniel Lévi, les Dix commandements”. Une remarque qui a fait rire Florent Pagny : "Je vais la voir demain dans The Voice, on va s’expliquer" conclut-il avec beaucoup d'amusement.

Par J.F.