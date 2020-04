Karine Ferri confinée avec ses enfants, elle raconte son quotidien

Comme des millions de Français, Karine Ferri est actuellement en plein confinement alors que le coronavirus sévit en France depuis plusieurs semaines. Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, l’animatrice de TF1 a raconté son nouveau quotidien avec son époux et ses deux enfants : "Ce confinement se passe très bien car je suis entourée des personnes que j'aime. On a la chance avec mon mari d'avoir un jardin en Bretagne ce qui change tout. Quand on a des enfants en bas âge, le confinement peut être compliqué mais avec un jardin ça passe tout de suite mieux. On sait la chance que l'on a et surtout on pense fort à ceux qui ne l'ont pas et qui vivent à plusieurs dans des petits appartements".

"Les journées passent vite"

Maman de Maël et de Claudia, Karine Ferri doit s’occuper de ses enfants ce qui lui permet de voir le temps passer beaucoup plus vite : "Les journées passent vite quand on a des enfants en bas âge. On fait de nombreuses activités ensemble, Maël fait du foot dans le jardin, avec Claudia on joue avec des gommettes. Je cuisine beaucoup avec eux et ce confinement me permet aussi d'élaborer des recettes que je n'avais encore jamais faites. On endosse aussi le rôle d'instituteur avec des exercices à faire ensemble comme apprendre l'alphabet, faire du coloriage. Et enfin, je profite de l'heure de la sieste pour faire du sport et lire". Karine Ferri va sans doute devoir trouver de nouvelles activités à faire avec ses enfants puisqu’Emmanuel Macron a annoncé le prolongement du confinement jusqu’au 11 mai.

Par Alexia Felix